Les Yverdonnoises perdent un match crucial contre Thoune

Battues par Thoune dimanche au Stade municipal, les Nord-Vaudoises reculent à la troisième place du classement du tour de promotion/relégation. Le chemin vers la Women's Super League est encore long.

Florian Paccaud Florian Paccaud - Journaliste Blick

Yverdon Sport va-t-il à nouveau flancher dans le sprint final? Dimanche au Stade municipal, les Nord-Vaudoises se sont inclinées contre Thoune (0-2) lors de leur quatrième match du barrage de promotion/relégation. A deux journées de la fin, elles passent en dessous de la barre en raison d'une moins bonne différence de goals que leurs adversaires du jour (0 contre +2). L'an dernier, elles avaient manqué l'élite pour un petit but.

Dans un match à ne surtout pas perdre, YSF a directement pris le contrôle des débats. Ilona Guede Redondo a obligé Tamara Biedermann à une parade difficile (1e), tandis que la portière bernoise a très bien anticipé une passe de Chloé Le Franc pour Michelle Sager, en excellente position (5e). Dominées, ce sont pourtant les visiteuses qui ont ouvert la marque sur leur première occasion. Rilana Ueltschi a centré pour Céline Schmid. La capitaine a remporté son duel contre Chloé Warpelin et n'a laissé aucune chance à Gilliane Roch (11e). Comme la semaine passée contre Lucerne, la troupe d'Arnaud Viallate était obligée de courir derrière le score.

Yverdon finit à dix

Les 812 personnes présentes au Muni ont bien cru à l'égalisation lorsqu'Ilona Guede Redonde a fait trembler les filets (14e). Mais le tir de la capitaine yverdonnoise n'a touché que le petit filet extérieur de la cage bernoise. A chaque fois à la limite de la faute dans les duels, comme il y a quinze jours contre Sion, les visiteuses pouvaient attendre leurs adversaires et miser sur les contres. Cela a failli marcher: la tête de Céline Schmid, encore elle, a été repoussée par la transversale d'YSF (20e), tandis que le centre-tir de Rilana Ueltschi a été repoussé par le poteau de Gilliane Roch (37e). La chance était-elle du côté d'Yverdon, comme lors du succès à Sion malgré quatre montants valaisans?

Menées 2-0 à la pause lors du duel en terres bernoises, les Nord-Vaudoises savaient qu'elles avaient les moyens de trouver la faille dans le bloc bernois. Mettant beaucoup de rythme au retour des vestiaires, elles ont toutefois peiné à inquiéter la gardienne adverse. Et les Oberlandaises en ont profité, Simona Rumyanova Stefanova concluant un contre d'une frappe sous la transversale (60e). La faute non-sifflée d'Ueltschi sur Lucia Tomas au départ de l'action - comme d'autres décisions arbitrales - restera longtemps en travers de la gorge d'YSF. Malgré une grosse débauche d'énergie des locales jusqu'au coup de sifflet final et quelques belles opportunités, le score n'allait plus bouger. Et, pour ne rien arranger, la buteuse Inès Khiri a été expulsée pour un mauvais geste sur Alana Burkhart (84e).

Après deux défaites de rang, Yverdon devra se reprendre samedi prochain (18h) avec la venue du FC Sion Féminin. Pour viser la promotion, il faudra gagner, bien sûr, mais aussi marquer des buts. Pourtant, rien ne sera facile. Même si les Sédunoises ont perdu leurs trois premiers matches, mathématiquement, elles ne sont pas encore hors-course. Surtout, les Valaisannes auront soif de revanche et feront tout pour mettre des bâtons dans les roues des Vaudoises, surtout après l'affaire du match perdu par forfait le 28 février dernier.







