Les Nord-Vaudoises perdent le choc au sommet contre Lucerne

Dimanche au Stade municipal, les Nord-Vaudoises se sont inclinées contre les Lucernoises (1-2) lors de leur troisième match du tour de promotion/relégation. Elles n'ont pas su exploiter leur supériorité numérique.

Florian Paccaud Florian Paccaud - Journaliste Blick

Mauvaise opération pour Yverdon Sport. Battues dimanche par Lucerne au Stade municipal (1-2), les Nord-Vaudoises ont manqué une belle opportunité de faire un grand pas vers la Women's Super League. Elles restent toutefois à la deuxième place du tour de promotion/relégation avec trois points d'avance sur Thoune, vainqueur de Sion la veille, qu'elles reçoivent dimanche prochain pour un match à ne surtout pas perdre.

Alors qu'une pluie fine s'abattait sur le Stade municipal, les nuages n'ont pas tardé à s'amonceler au-dessus des Nord-Vaudoises. Les visiteuses n'ont eu besoin que de sept minutes pour ouvrir le score. Bien décalée sur la droite, Cristina Carp a trouvé Chiara Schmid, dont la reprise n'a laissé aucune chance à Gilliane Roch (7e), au grand dam des 732 spectatrices et spectateurs. Mais YSF a des ressources, comme il l'avait déjà montré lors du premier match lorsqu'il était mené 2-0 à Thoune, s'imposant finalement 2-4.

Une erreur qui se paie cash

Les protégées d'Arnaud Vialatte, qui ont pu s'appuyer sur leur jeu de possession pour retrouver la lumière, n'ont pas tardé à réagir. Carina Da Costa a décalé Michelle Sager qui a trop enlevé sa frappe (19e). Ce n'était que partie remise: bien lancée en profondeur par Chloé Le Franc, l'ancienne Lucernoise a parfaitement déjoué la sortie de Laura Schneider pour l'égalisation (20e).

Supérieures avec le ballon, les Yverdonnoises se sont mis des bâtons dans les roues toutes seules. Andrea Sierra a manqué sa passe en retrait pour sa gardienne, un cadeau dont a profité Alyssa Keller, ouvrant parfaitement le pied pour loger le cuir dans le petit filet de Gilliane Roch (31e). Les locales étaient à nouveau obligées de courir après le score.

Lucerne finit à dix

Au retour des vestiaires, Yverdon a poussé pour égaliser, sans pour autant mettre en danger la portière adverse. La buteuse Inès Khiri a trop enlevé sa frappe (54e), tandis qu'il a manqué quelques centimètres à Maeva Sogan pour reprendre un centre de Michelle Sager (68e). En difficulté, les Lucernoises ont été obligées de commettre des fautes, conduisant à l'expulsion de Michèle Schnider pour deux cartons jaunes (70e). Le soleil allait-il revenir au Stade municipal?

A 11 contre 10, le club nord-vaudois avait toutes les cartes en main pour revenir au score. Mais il n'est pas parvenu à mettre hors de position l'arrière-garde des joueuses de Suisse centrale, bien en place défensivement. Les protégées d'Arnaud Vialatte ont désormais une semaine pour préparer la réception de Thoune, lors d'un match capital dimanche prochain au Stade municipal (14h30). Elles devront tout simplement se montrer plus efficaces en phase offensive si elles veulent monter dans l'élite.



