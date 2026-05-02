Yverdon a souffert pour venir à bout du FC Sion Féminin (0-1). Devant leur public, les Valaisannes n'avaient tout simplement pas la chance de leur côté.

Florian Paccaud Florian Paccaud - Journaliste Blick

Yverdon a fait un pas de plus vers la Women's Super League en dominant le FC Sion Féminin, samedi au centre sportif de l'ancien Stand. Les Nord-Vaudoises, victorieuses de Thoune le week-end dernier (2-4), ont obtenu leur deuxième succès en deux matches dans le tour de promotion/relégation. Déjà battues 3-0 à Lucerne lors de la première journée, les Sédunoises auront besoin d'un petit miracle pour rejoindre l'élite. Pourtant, elles peuvent nourrir beaucoup de regrets sur ce derby.

YSF, qui a manqué d'un rien la promotion la saison dernière, n'entend pas connaître la même désillusion cette année. Les Vertes ont directement annoncé la couleur, ouvrant le score sur leur première occasion. Une belle ouverture d'Andrea Sierra pour Inès Khiri qui a déjoué la sortie d'Elise Rebord (4e) . Déjà buteuse le week-end dernier, l'internationale algérienne inscrit son 20e but de la saison. Les visiteuses auraient même pu doubler dans la mise dans la foulée si Maelle Savoie avait été un peu plus en réussite sur une mauvaise relance valaisanne (8e).

Les ultras donnent de la voix

Poussées par le public sédunois (509 personnes, record de la saison), les protégées d'Eric Cavada ont joué avec L'«Amour du maillot», comme écrit sur la banderole de la cinquantaine d'ultras qui ont donné de la voix durant 90 minutes pour soutenir leur équipe. Par trois fois, les Valaisannes ont failli égaliser. Mais Elisa Cardodo (12e), Kenza Abidi (26e) et Maeva Fontannaz (36e) ont toutes touché la transversale.

Le leader de la saison régulière de LNB n'a eu aucune véritable occasion de doubler la mise. En seconde période, les Valaisannes ont poussé pour égaliser, mais la chance n'était pas de leur côté. La tête de Nina Richard a encore frappé la transversale (54e), celle de Maria Sanchez a été bloquée par la gardienne vaudoise (71e) tandis que le public local a réclamé un penalty pour une faute de main yverdonnoise (60e). A l'image de l'arrêt reflexe de Gilliane Roch à la 97e, Sion aurait pu jouer toute la nuit, il n'aurait pas marqué.

Un choc contre Lucerne

Après deux victoires en déplacement, YSF retrouvera son Stade municipal dimanche prochain pour le choc au sommet contre Lucerne (14h30), qui a dominé Thoune 1-0. Mais les joueuses d'Arnaud Vialatte devront en faire plus si elles veulent conclure leur fabuleuse saison avec une promotion. Et éviter la désillusion de la saison dernière.