La Servettienne de 18 ans a vécu sa première titularisation avec Cristian Toro lors du succès 4-0 contre Aarau vendredi. L'internationale suisse M19 revient sur ce moment particulier au Stade de Genève.

Florian Paccaud Florian Paccaud - Journaliste Blick





«Pour moi qui ai grandi à Genève, c'est une énorme fierté de jouer à la Praille.» Chiara Wallin était tout sourire après la qualification de Servette Chênois contre Aarau vendredi en quarts de finale des play-off de Women's League. La Genevoise de 18 ans a fêté sa première titularisation de l'ère Cristian Toro avec une victoire 4-0 pour le 15e blanchissage de l'exercice du SFCCF. «Je n'ai pas du tout stressé, j'ai su jouer mon match», analyse la défenseure.

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«J'ai appris la nouvelle hier (ndlr: jeudi), juste avant l'entraînement. Le coach m'a parlé et m'a dit que ça allait être mon match.» Cette titularisation s'est très bien déroulée pour la latérale, jamais prise à défaut dans son couloir. «Je suis très fière de ma performance, j'ai su montrer mes qualités.» Elle a pu compter sur le soutien de ses coéquipières pour aborder cette échéance libérée. «On m'a dit que le plus important était que je devais prendre du plaisir, jouer comme je sais jouer.»

«C'est ma ville de cœur»

Une première d'autant plus spéciale qu'elle a eu lieu à la Praille. Chiara Wallin est une pure Genevoise. «C'est ma ville de cœur et d'enfance. J'ai commencé le football à l'âge de 6 ans, et, à part deux ans passés au centre de formation de l’ASF à Bienne, j'ai toujours joué ici.» D'abord au FC City, ensuite à Meyrin avant de rejoindre l'Académie il y a trois ans. Elle a fait ses débuts avec le maillot du SFCCF le 4 novembre 2023 contre Thoune et n'avait plus été titulaire depuis mars 2024 et une victoire à GC. L'été suivant, la défenseure signe son premier contrat professionnel avec le club grenat.

Chiara Wallin a grandi au bord des terrains. «Mon père et mon frère jouaient toujours au football. Je regardais leurs matches et aussi ceux à la TV. J'ai essayé aussi d'autres sports à côté mais cela ne marchait pas aussi bien que le foot. Maintenant, ce sont eux qui viennent me soutenir», raconte celle qui était une grande fan de Sergio Ramos. «Evoluer un jour dans le championnat espagnol? Oui, pourquoi pas, cela me dirait bien.»

«Montrer ce que je sais faire»

Ses qualités font d'elle un grand espoir du football helvétique. Mi-avril, elle était titulaire lorsque que l'équipe de Suisse M19 a réussi l'exploit d'éliminer l'Angleterre en qualifications pour l'Euro M19. L'été prochain en Bosnie, Chiara Wallin disputera son deuxième championnat d'Europe, après l'Euro M17 en 2023 aux côtés d'Iman Beney, Sydney Schertenleib, Lia Kamber, Noemi Ivelj et Leila Wandeler. «Cette année, avec le groupe qu'on a, presque comme une famille, on va tout donner et j'espère qu'on ira encore plus loin.» Il y a trois ans, les jeunes Suissesses avaient atteint les demi-finales. La nouvelle génération ne nourrit aucun complexe.

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L'Euro 2025 en Suisse a été un tremplin pour les jeunes promesses du ballon rond helvétique. «Cela donne des ailes, d'autant plus que les Suissesses ont fait un très beau parcours. Voir qu'il y avait autant de gens pour les supporter, c'est ça qui nous fait rêver.» Mais Chiara Wallin a les pieds sur terre. Elle doit continuer à travailler pour obtenir plus de temps de jeu au SFCCF. Avec, à moyen terme, la volonté de tenter sa chance à l'étranger. «Je n'ai pas forcément un club de rêve en tête, mais juste partir de la Suisse et montrer ce que je sais faire», explique celle qui est en dernière année d'Ecole de culture générale.

D'autres jeunes prometteuses

Faire passer des jeunes joueuses de l'Académie à la première équipe était l'une des missions de Marta Peiro lorsqu'elle a pris la succession de Sandy Maendly au poste de directrice sportive fin 2024. Les entrées en jeu de Garance Nein (16 ans) et Léa Sergeant-Huet (18 ans) vendredi s'inscrivent dans ce sens. Les deux jeunes femmes ont signé leur premier contrat professionnel en début de saison. Avec l'ambition de suivre les traces d'Amina Muratovic, devenue titulaire au sein de la défense grenat et convoquée en équipe de Suisse lors des deux matches contre la Turquie.

Le Servette FCCF, qui n'évolue sous la bannière grenat que depuis 2017, était logiquement en retard dans le domaine de la formation. Il est en train de combler l'écart qui le sépare de ses rivaux alémaniques. Parfois décrié pour manquer de joueuses suisses sur sa feuille de match (à part Laura Tufo et Laura Felber), le club grenat est en train d'évoluer. «On est très heureuses de montrer que nous, les jeunes, nous sommes aussi là et que nous avons aussi les capacités pour jouer», conclut Chiara Wallin.