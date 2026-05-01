Servette Chênois en démonstration contre Aarau

Les Genevoises ont infligé une correction aux Argoviennes, vendredi en quarts de finale de retour des play-off. Magdalena Sobal a inscrit un triplé.

Florian Paccaud Florian Paccaud - Journaliste Blick

Servette Chênois s'est qualifié avec la manière pour les demi-finales des play-off de Women's Super League. Vendredi à la Praille, les Genevoises ont surclassé Aarau 0-4 lors du quart de finale retour, après s'être imposées 1-2 en déplacement le week-end dernier. Un match à sens unique où les attaquantes grenat ont pu se faire plaisir.

En raison du but encaissé samedi passé en terres argoviennes à la 89e, le SFCCF n'était pas totalement à l'abri d'une mauvaise surprise. Mais la troupe de Cristian Toro n'a jamais douté, monopolisant le ballon dès le coup d'envoi. Après une première alerte à la suite d'une accélération de Magdalena Sobal (8e), elle a concrétisé sa supériorité peu avant le quart d'heure. Une superbe ouverture de Paola Serrano a permis à Therese Simonsson de se retrouver seule face à Lorena Barth. La Suédoise a prouvé qu'elle n'était pas la meilleure gâchette de l'exercice pour rien, trompant la future gardienne du SC Freiburg d'une astucieuse balle piquée (13e). Son 13e but en 20 matches de championnat.

Sobal en force

Supérieures dans tous les compartiments du jeu, les Servettiennes ont logiquement doublé la mise peu après la demi-heure. La portière argovienne a repoussé une frappe d'Asun Martinez sur Sobal qui s'est mise en position de tir et a transpercé Barth (32e). Prêtée par la Juventus, la Polonaise de 21 ans, déjà buteuse lors du match aller, montre qu'elle a tout pour devenir une attaquante de premier plan au niveau international. Elle l'a encore montré peu après en déviant habilement le ballon dos au but pour Simonsson, qui n'a trouvé que le petit filet argovien (39e).

Les deux attaquantes étaient dans tous les bons coups et, sur corner, la Suédoise a trouvé la tête de Sobal pour le 3e but servettien juste avant la pause (43e). Ce n'était pas fini: au retour des vestiaires, Simonsson a dévié le ballon pour la Polonaise, qui s'en est allée inscrire un triplé d'une frappe puissante sous la transversale (46e). La messe était dite et le score aurait même pu être plus sévère si Maeva Salomon n'avait pas manqué une grosse occasion après une mauvaise relance adverse (69e) ou si le coup franc de Daïna Bourma n'avait pas été repoussé par la transversale (75e). Dans ses buts, Enith Salon a vécu une soirée très tranquille, fêtant son 14e blanchissage en 20 matches de championnat.

Une première pour Chiara Wallin

Cette large supériorité a permis à Cristian Toro de donner du temps de jeu aux jeunes Servettiennes. Outre Amina Muratovic (19 ans), Chiara Wallin (18 ans) a fêté sa première titularisation de la saison. Magali Sergeant-Huet (18 ans) et Garance Nein (16 ans) ont fait leur apparition en cours de match. Une preuve que la formation genevoise commence à porter ses fruits. Le seul bémol de cette rencontre est la faible affluence. Il n'y avait que 1012 personnes pour assister à cette démonstration, alors que le club avait fait l'effort d'ouvrir le Stade de Genève. Les absents ont toujours tort.











