Les Servetiennes, victorieuses 1-2 à l’aller, reçoivent Aarau lors du match retour des quarts de finale de play-off de Women’s Super League, ce vendredi à la Praille (19h). Elles peuvent compter sur Elodie Nakkach pour oublier la désillusion de l’année dernière.

Florian Paccaud Florian Paccaud - Journaliste Blick

«Des grands stades tous les week-ends», des conditions d’entraînement «du standing d’une équipe masculine». Elodie Nakkach garde de très bons souvenirs de son année passée en Arabie saoudite. La milieu de terrain marocaine, qui a quitté le bout du lac à l’été 2024 pour Al Ahli SC peu après le premier doublé de l’histoire du SFCCF, a fait son retour à Servette Chênois l'été dernier avec un objectif clair: «Je suis revenue pour gagner des titres.»

Après la désillusion de l’année dernière, l’ancienne capitaine servettienne connaît les ingrédients pour retourner sur le toit de la Suisse. «Nous devons être très attentives. Si nous ne sommes pas sérieuses sur un match, nous savons que, à tout moment, nous pouvons être éliminées. Il faut être totalement concentrées dès le premier jour de la semaine. Et avoir une grande cohésion d’équipe: c’est ce qui nous avait permis de triompher il y a deux ans.» Eliminées l’an dernier contre Grasshopper en quarts de finale, les Grenat ne devraient pas voir rouge cette année contre Aarau, qu’elles ont battu 1-2 la semaine dernière malgré des infrastructures indignes.

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«Ils acceptent les étrangers»

Absente lorsque le SFCCF a perdu ses ailes contre les Sauterelles il y a douze mois, Elodie Nakkach est revenue auréolée d’une nouvelle expérience très enrichissante. «Cela a été très positif, on apprend toujours quelque chose quand on part à l'étranger.» Dans le sens commun, football féminin ne rime vraiment pas avec Arabie saoudite. «Tant qu'on n'y est pas allé, on ne peut pas critiquer. C'est compliqué d'avoir un jugement. J’ai vécu là-bas, c'est totalement différent.»

Être une femme en Arabie saoudite, est-ce difficile? Alors que les footballeurs vivent régulièrement dans des hôtels, coupés du monde, ce n’était pas le cas d’Elodie Nakkach, qui menait une vie «normale». «Si on respecte la culture de chaque pays où l'on va, tout se passe bien. Il faut savoir s'habituer, s'intégrer et vivre un peu comme ils vivent là-bas. Les gens étaient ouverts, ils acceptent les étrangers. Je n'ai jamais eu de problèmes.»

Deux mondes différents

Il est très difficile de pouvoir comparer le football féminin en Europe et au Moyen-Orient. Et Elodie Nakkach de pointer du doigt une contradiction. «En Suisse, le football féminin est beaucoup plus développé. Pourtant, au niveau financier et au niveau des infrastructures, c'est beaucoup plus compliqué.» Deux mondes bien différents.

En Arabie saoudite, jusqu’à peu, les jeunes filles n’avaient tout simplement pas le droit de pratiquer le football. «Forcément il y a un décalage moteur, un décalage technique, avec le ballon. Même si c’est compliqué, le pays met passablement de choses en place pour pouvoir combler le retard.» Tous les week-ends, elles et ses coéquipières évoluaient dans les mêmes stades que les hommes, ce qui est loin d’être le cas sous nos latitudes.

Le public suit-il? «Comme partout pour le football féminin: si on ne met pas de choses en place, il n'y a pas beaucoup de monde qui va venir.» Combien de personnes se déplaceront au stade de Genève pour soutenir des Genevoises en quête d’un doublé, après le succès obtenu fin mars en Coupe de Suisse?