Les Sédunoises ont présenté un excellent visage contre Yverdon, samedi lors de leur deuxième match de barrage (0-1). Il leur a juste manqué un peu de réussite, elles qui ont touché à quatre reprises les montants.

Florian Paccaud Florian Paccaud - Journaliste Blick

Fierté et frustration étaient les deux sentiments qui animaient le FC Sion Féminin à l'issue de son deuxième match de barrage, perdu contre Yverdon samedi au centre sportif de l'ancien Stand (0-1). Incontestable leader de la saison régulière de LNB, YSF était le grand favori de cette confrontation. Sur le papier, du moins. Mais sur le terrain, la vérité est parfois tout autre: les Nord-Vaudoises peuvent s'estimer heureuses de rentrer chez elles avec le sourire. «La victoire on ne l'a pas, mais je pense qu'on peut être fières, analyse la capitaine valaisanne Inès Aymon. Il faut qu'on garde la tête haute car on a vraiment fait un bon match.»

«Quatre barres transversales, un penalty non-sifflé à la 97e, je pense qu'on est mal payées, déclare Laetitia Conus. On a dominé les débats et on a fait douter Yverdon.» Sans pression, Sion a joué crânement sa chance. Son pressing a fait perdre le nord aux Vaudoises, qui avaient ouvert le score en tout début de match grâce à Inès Khiri. «On a essayé d'égaliser jusqu'à la dernière minute, mais aujourd'hui, cela n'a pas voulu rentrer. Frustrant, car on a montré qu'on pouvait les battre», ajoute la milieu de terrain sédunoise.

Une belle ambiance

Pour réaliser cette brillante performance, les protégées d'Eric Cavada ont pu compter sur la présence d'une cinquantaine d'ultras du FC Sion. «C'est toujours incroyable de les avoir derrière nous, relève Laetitia Conus. Ils nous suivent, ils sont à fond derrière nous. C'est le douzième homme et on en a vraiment besoin. On les remercie pour leur présence.» Leurs chants et l'ambiance qu'ils ont mise ont contribué à mettre la pression sur les visiteuses, a d'ailleurs avoué l'entraîneur yverdonnois Arnaud Vialatte au terme de la rencontre. «Ce ne sont pas seulement les ultras, mais aussi les familles, rajoute la capitaine. Plus on avance, plus il y a de supporters.» Au vu de la détermination montrée par les Sédunoises samedi, il y a fort à parier que le public reviendra.

En Valais, on préfère voir le verre à moitié plein. «Bien sûr qu'on est déçues, reconnait Inès Aymon. Mais je pense qu'il faut qu'on prenne tous les points positifs pour les battre au match retour.» Il faut dire qu'un contentieux existe entre les deux équipes, en plus de l'aspect «derby romand». Le 28 février dernier, les Valaisannes, faute d'avoir assez de joueuses à disposition, n'avaient pas pu se déplacer au Stade municipal, entraînant une défaite par forfait (3-0). Elles avaient demandé de reporter ce match, une requête refusée par les Nord-Vaudoises, car survenue «trop tardivement» et qui entraînait des préjudices sportifs, économiques, en termes d'image et de crédibilité, avait expliqué Yverdon au quotidien «24 Heures».

«Il faudra compter sur nous jusqu'à la fin»

«Après ce forfait malheureux, on n'avait d'autant plus envie de les battre, explique Laetitia Conus. Je pense qu'on a montré un excellent visage du FC Sion Féminin. Même si le résultat n'y est pas, on a quand même pris un peu notre revanche.» Le club sédunois a aussi montré que, même s'il a perdu ses deux premiers matches, il n'allait rien lâcher dans ce barrage. «Même si on a zéro point aujourd'hui, il faut aussi regarder notre performance sur le terrain, note la milieu de terrain de 28 ans. Il va falloir se rendre à Thoune avec la même mentalité que contre Yverdon. Je pense que jusqu'à la dernière journée, cela va être très serré. Il faudra compter sur nous jusqu'à la fin.»

Alors que la thématique des installations sportives dans le football féminin fait parler dans cette dernière ligne droite de la saison, Sion a pris la décision de ne disputer aucun de ses matches à Tourbillon. «On se serait peut-être tiré une balle dans le pied, reconnait Laetitia Conus. L'avantage de jouer à l'ancien Stand, c'est qu'on a l'habitue du terrain.» «On a beaucoup gagné ici», rajoute Inès Ayamon. Ce que confirme Arnaud Viallate: «C'est difficile de jouer sur ce terrain, a déclaré l'entraîneur yverdonnois. On sait pourquoi elles ont fait beaucoup de points ici, elles le connaissent bien.» Et elles comptent bien faire encore honneur à leur maillot.