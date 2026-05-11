Les Nord-Vaudoises étaient très déçues après leur défaite contre les Lucernoises, dimanche lors du tour de promotion/relégation (1-2). Mais elles peuvent s'appuyer sur certains acquis pour le duel capital contre Thoune le week-end prochain.

Florian Paccaud Florian Paccaud - Journaliste Blick

«On est déçues mais on va continuer à se battre.» Ilona Guede Redondo et les Nord-Vaudoises étaient obligées de faire contre mauvaise fortune bon cœur après leur défaite contre Lucerne, dimanche au Stade municipal. Même si elles ont été supérieures dans la circulation du ballon, elles se sont inclinées 1-2 pour leur troisième match du tour de promotion/relégation. «Il y a beaucoup de frustration, ajoute Chloé Le Franc. Ce match était à notre portée.» Une victoire aurait permis à Yverdon de faire un pas de géant vers la Super League. Au lieu de ça, il jouera une sorte de finale avant l'heure contre Thoune dimanche prochain.

L'adage «dominer n'est pas gagner», résumait bien ce choc au sommet dominical. «On a manqué d'efficacité et les Lucernoises ont su profiter de nos erreurs», résume la milieu de terrain française. La passe pas suffisamment appuyée d'Andrea Sierra pour sa gardienne peu après la demi-heure a été fatale aux Yverdonnoises. Le genre de cadeau qui ne pardonne pas. La troupe d'Arnaud Vialatte avait pourtant tout pour bien faire. A commencer par le soutien du public.

Manque de patience

«Il y a rarement autant de monde, se réjouit Chloé Le Franc. C'est encourageant et gratifiant d'avoir cette «12e femme» à nos côtés. On voit une belle évolution depuis qu'il y a un projet qui a été mis en place à Yverdon. Sentir ces gens qui nous supportent malgré la pluie et qui restent après le match nous donne encore plus de force.» Cela n'a certes pas suffi cette fois, mais les Nord-Vaudoises auront à nouveau besoin de leurs supporters dimanche prochain.

YSF a également évolué durant 25 minutes avec une joueuse de plus à la suite de l'expulsion de Michèle Schnider. Mais il na pas réussi à trouver la solution dans l'arrière-garde lucernoise. «Je pense qu'on s'est trop précipitées, analyse Chloé Le Franc. On voyait que le temps défilait et on jouait trop direct. On n'a pas assez varié notre jeu.» «Je pense qu'on n'a pas forcément fait les bons choix devant», continue Ilona Guede Redondo. Les Yverdonnoises n'ont pas assez utilisé les espaces sur les côtés pour déséquilibrer le bloc adverse. «On a manqué de patience», reconnait la capitaine.

« Un petit accident de parcours »

Pourtant, YSF a montré qu'il n'avait rien à envier à l'équipe qui a terminé au 9e rang de la saison régulière de Super League. De quoi aborder le duel capital contre Thoune avec optimisme? «Il faut qu'on reste confiantes dans notre jeu, souligne Ilona Guede Redondo. C'est un petit accident de parcours.» En championnat, le club nord-vaudois n'avait encore jamais concédé la défaite cette saison. Il n'a pas de raison de paniquer ou de vouloir changer ses plans.

Yverdon est prévenu, il va devoir livrer une véritable bataille lors de son quatrième match du tour de promotion/relégation. Samedi, les Bernoises ont surtout misé sur leurs qualités athlétiques pour s'imposer contre Sion (4-1). «Il faudra relever le défi physique en mettant la même intensité. Mais aussi, lorsqu'on a le ballon, jouer assez rapidement pour éviter de tomber dans ce jeu.» Victorieuses 2-4 à la Stockhorn Arena après avoir été menées 2-0, les Yverdonnoises savent ce qu'il faut faire pour l'emporter.

«Chaque match est différent, mais on sait qu'on peut leur marquer des buts, rappelle la capitaine. Elles vont venir à fond et il faudra qu'on soit encore mieux préparées qu'elles. Il faudra entrer sur le terrain avec les crocs.» Trois points séparent les deux équipes, les visiteuses vont devoir prendre leur revanche pour espérer rester dans l'élite. Mais les Yverdonnoises vont les attendre de pied ferme. «On va tout donner pour gagner ce match, conclut Chloé Le Franc. On sait qu'on en a les capacités. On va se concentrer notre notre plan de jeu, sur ce qu'on a fait durant toute la saison.»