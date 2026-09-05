L'un des quatre renforts du Lausanne-Sport sera-t-il titulaire ce samedi à Vaduz? Pas sûr du tout. Luka Elsner veut donner à chaque joueur le temps nécessaire pour bien s'intégrer. L'urgence en défense pourrait toutefois le pousser à titulariser Nicolas Cozza.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«On a fait fort sur les entrées!» Tel est le verdict de Luka Elsner lorsque Blick lui demande d'analyser les derniers jours du mercato international et les quatre arrivées annoncées par le Lausanne-Sport.

Le club vaudois a recruté deux défenseurs français habitués à la Ligue 1, Nicolas Cozza et Étienne Youté Kinkoué, un milieu de terrain bien connu, Koba Koindredi, et un avant-centre, Levy Nene, lequel fait visiblement forte impression à l'entraînement en attendant ses débuts en match officiel.

De quoi compenser, en tout cas sur le papier, les départs tardifs de Kevin Mouanga et de Jamie Roche, ainsi que la blessure longue durée de Tyler Fredricson. Bonne nouvelle: Étienne Youté Kinkoué est qualifié pour le déplacement au Liechtenstein de samedi.

Quelques semaines pour mettre tout le monde dans le rythme?

Comme tous les entraîneurs, Luka Elsner est heureux que la période de mercato soit enfin derrière lui. «On est en phase de préparation alors que le championnat a débuté depuis plus d'un mois, c'est ça la réalité», a-t-il commenté mercredi, au sortir du match nul satisfaisant à Thoune (0-0). «On est otage de ces dates et, même si je suis très content de la manière dont on a terminé ce mercato, la frustration c'est qu'effectivement on aura sans doute besoin de quelques semaines pour que l'équipe puisse trouver son rythme. Il y a des états de forme différents chez ceux qui sont arrivés, mais dès que ce sera bon, le staff pourra se concentrer sur le fait de former le meilleur onze de départ, sans penser aux départs.» Et sans que les joueurs aient la tête potentiellement ailleurs, à l'image de Jamie Roche jusqu'aux derniers jours.

En l'absence de Tyler Fredricson, le LS dispose aujourd'hui de quatre défenseurs centraux capables de débuter, ce qui permet plusieurs variantes, y compris tactiques. Karim Sow n'est pas parti, deux renforts de bon niveau sont arrivés et Dircssi Ngonzo est toujours un prétendant. Morgan Poaty n'aura donc plus besoin de dépanner dans l'axe, sauf catrastrophe. Est-il envisageable de voir débuter Nicolas Cozza samedi à Vaduz, au vu de l'urgence de la situation et ce même s'il n'est pas prêt à 100%? Luka Elsner reste prudent.

«On en parlera ensemble, on verra son état de forme et de récupération après les vingt-cinq minutes disputées à Thoune mercredi. On fera le point. Il est volontaire, il a un haut niveau de professionnalisme et il aura envie de jouer, c'est sûr. On sera, à vrai dire, à la limite et on essaiera de faire un choix intelligent. C'est sûr qu'il va nous apporter de la stabilité quand il débutera», répond le Slovène, sans trop s'avancer.

Koba Koindredi jouera devant la défense

Koba Koindredi, lui, débutera sur le banc, sauf énorme surprise. Son recrutement a été pensé dans l'optique du départ de Jamie Roche et son nouvel entraîneur compte bien l'utiliser devant la défense. La polyvalence du Français pourrait lui permettre de jouer bien plus haut, mais c'est bien en milieu défensif que Luka Elsner l'imagine, avec Olivier Custodio, Nicky Beloko, Sekou Koné et Florent Mollet plutôt un cran plus haut dans son esprit, ou alors avec le capitaine du LS associé à lui dans un double pivot. Sans oublier Souleymane N'Diaye. Avec la polyvalence de ces six joueurs, le technicien peut imaginer différentes variantes, toutes plus ou moins convaincantes selon l'état de forme de ces hommes.

«Koba, je le vois devant la défense. Nos besoins sont là. Il est capable de protéger notre charnière, notamment en gagnant des duels dans cette zone cruciale du terrain. Et en même temps, grâce à ses capacités techniques, il peut sortir le ballon et créer du liant avec nos attaquants, ce dont nous avons besoin en ce moment. Koba, c'est quelqu'un qui veut le ballon, qui l'aime, qui n'a pas peur de le prendre sous pression. C'est vraiment un profil dont on avait besoin, qui amène beaucoup de sécurité dans la phase de construction», se réjouit le technicien, qui a bien étudié le profil de son nouveau joueur.

«Il va nous apporter également une présence athlétique, il est grand, costaud dans les duels, il tape fort, il a un bon jeu de tête, et il est bon sur coup de pied arrêté. C'est une arrivée majeure dans notre contingent et on compte évidemment sur lui pour nous amener aussi son expérience, son vécu de la Super League», complète Luka Elsner.

Plusieurs options en attaque désormais

Et devant? Levy Nene sera-t-il dans le car qui prendra la direction du Liechtenstein? Ce ne serait pas forcément du luxe au vu de la menace toute relative que représente aujourd'hui l'attaque du Lausanne-Sport. L'Ivoirien fera du bien, c'est sûr, mais ce ne sera peut-être pas encore pour tout de suite. Et là aussi, Luka Elsner peut imaginer différents schémas, que ce soit avec deux ailiers et un avant-centre, deux attaquants nominaux ou même un avant-centre et deux joueurs en soutien dans l'axe. Grâce à ce recrutement, tardif mais bien réel, un champ des possibles s'est ouvert.