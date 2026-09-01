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Gros coup dur
Le LS perd son jeune défenseur anglais pour quatre mois

Gros coup dur pour le Lausanne-Sport! Le club vaudois a perdu son jeune défenseur central Tyler Fredricson pour les quatre prochains. L'Anglais souffre d'une fracture du métatarse.
Publié: il y a 31 minutes
Tyler Fredricson s'est blessé face au FC Zurich.
Photo: Pascal Muller/freshfocus
Blick Sport

Le FC Lausanne-Sport annonce que son défenseur central Tyler Fredricson sera éloigné des terrains pour une durée estimée à quatre mois.

Le jeune Anglais s’est blessé lors de la défaite face au FC Zurich samedi dernier. Les examens médicaux réalisés à la suite du match ont révélé une fracture du métatarse.

Brack Super League 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Young Boys
Young Boys
2:1
6
11
14
2
FC Lugano
FC Lugano
4
10
12
3
FC Bâle
FC Bâle
5
3
10
4
FC St-Gall
FC St-Gall
4
1
7
5
FC Sion
FC Sion
4
1
6
6
FC Thoune
FC Thoune
4
-5
6
7
FC Zurich
FC Zurich
1:2
6
-6
6
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
5
-1
5
9
FC Lucerne
FC Lucerne
5
-4
5
10
Servette FC
Servette FC
4
-1
4
11
FC Vaduz
FC Vaduz
5
-2
3
12
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
4
-7
1
Tour final
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