Gros coup dur pour le Lausanne-Sport! Le club vaudois a perdu son jeune défenseur central Tyler Fredricson pour les quatre prochains. L'Anglais souffre d'une fracture du métatarse.

Le LS perd son jeune défenseur anglais pour quatre mois

Le LS perd son jeune défenseur anglais pour quatre mois

Blick Sport

Le FC Lausanne-Sport annonce que son défenseur central Tyler Fredricson sera éloigné des terrains pour une durée estimée à quatre mois.

Le jeune Anglais s’est blessé lors de la défaite face au FC Zurich samedi dernier. Les examens médicaux réalisés à la suite du match ont révélé une fracture du métatarse.