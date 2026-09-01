Le LS perd son jeune défenseur anglais pour quatre mois

Blick Sport
Le FC Lausanne-Sport annonce que son défenseur central Tyler Fredricson sera éloigné des terrains pour une durée estimée à quatre mois.
Le jeune Anglais s’est blessé lors de la défaite face au FC Zurich samedi dernier. Les examens médicaux réalisés à la suite du match ont révélé une fracture du métatarse.
Brack Super League 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Young Boys
2:1
6
11
14
2
FC Lugano
4
10
12
3
FC Bâle
5
3
10
4
FC St-Gall
4
1
7
5
FC Sion
4
1
6
6
FC Thoune
4
-5
6
7
FC Zurich
1:2
6
-6
6
8
FC Lausanne-Sport
5
-1
5
9
FC Lucerne
5
-4
5
10
Servette FC
4
-1
4
11
FC Vaduz
5
-2
3
12
Grasshopper Club Zurich
4
-7
1
Tour final
Tour de relégation