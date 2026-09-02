Jamie Roche quitte le Lausanne-Sport pour la Belgique

Le Lausanne-Sport a annoncé ce mercredi avoir trouvé un accord avec le KV Courtrait pour le transfert de son milieu de terrain suédois Jamie Roche. Une immense perte sportive pour le club vaudois.

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Immense perte sportive pour le Lausanne-Sport au dernier jour du mercato européen! Le club vaudois a annoncé ce mercredi avoir trouvé un accord avec le KV Courtrai, dernier du championnat belge, pour le transfert dde son milieu de terrain Jamie Roche.

Arrivé à Lausanne en 2023 en provenance de Sirius, en Suède, le milieu de terrain défensif, véritable métronome du jeu lausannois, a disputé 116 rencontres, inscrit 7 buts et délivré 4 passes décisives.

Décisif en Europe

Il a notamment joué un rôle majeur dans le retour du LS sur la scène européenne. «Son but inscrit à domicile face à Astana ainsi que ses performances de haut niveau lors de la double confrontation face à Beşiktaş restent parmi les moments forts de son aventure lausannoise», rappelle le LS.

«À 25 ans et à une année du terme de son contrat, le FC Lausanne-Sport et Jamie Roche ont saisi l’opportunité de conclure un transfert permettant au joueur de relever un nouveau défi professionnel et au club de valoriser l’un de ses éléments majeurs de ces dernières saisons», assure encore le club vaudois, qui reste discret sur l'indemnité de transfert. Si l'affaire est potentiellement bonne sur le plan financier, elle représente une grosse perte sportive.