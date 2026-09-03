Le Lausanne-Sport recrute encore un défenseur central

Le LS annonce avoir recruté Étienne Youté, un nouveau défenseur central pour pallier la blessure de Tyler Fredricson. Le joueur de 24 ans sort d'une expérience en Ligue 1 avec Le Havre.

Blick Sport

Jeudi, le Lausanne-Sport a annoncé l'arrivée d'Étienne Youté (24 ans), qui s'est engagé avec le club vaudois jusqu'en 2029. Lausanne signe donc un nouveau défenseur central français, après la venue de Nicolas Cozza quelques jours plus tôt.

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Le natif de Lyon, formé entre l'ESTAC Troyes et l'Inter, est bien connu de Luka Elsner, coach slovène du LS qui l'avait déjà eu sous ses ordres au Havre. Avec 59 matches de Ligue 1 au compteur, il devrait apporter «ses qualités athlétiques, sa lecture du jeu et son expérience» à la défense lausannoise, malgré son jeune âge.

Le grand défenseur central était libre de tout contrat après son expérience de trois ans et demi sous les couleurs havraises. «Le FC Lausanne-Sport souhaite la bienvenue à Étienne Youté Kinkoué et beaucoup de succès dans cette nouvelle étape de sa carrière sous les couleurs bleu et blanc», conclut le communiqué du LS à propos de son futur No 4.