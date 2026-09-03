DE
FR

De l'expérience en Ligue 1
Le Lausanne-Sport recrute encore un défenseur central

Le LS annonce avoir recruté Étienne Youté, un nouveau défenseur central pour pallier la blessure de Tyler Fredricson. Le joueur de 24 ans sort d'une expérience en Ligue 1 avec Le Havre.
Publié: il y a 4 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 2 minutes
1/2
Étienne Youté débarque au LS, en provenance de Ligue 1.
Photo: @Lausanne-Sport
Blick Sport

Jeudi, le Lausanne-Sport a annoncé l'arrivée d'Étienne Youté (24 ans), qui s'est engagé avec le club vaudois jusqu'en 2029. Lausanne signe donc un nouveau défenseur central français, après la venue de Nicolas Cozza quelques jours plus tôt.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Le natif de Lyon, formé entre l'ESTAC Troyes et l'Inter, est bien connu de Luka Elsner, coach slovène du LS qui l'avait déjà eu sous ses ordres au Havre. Avec 59 matches de Ligue 1 au compteur, il devrait apporter «ses qualités athlétiques, sa lecture du jeu et son expérience» à la défense lausannoise, malgré son jeune âge.

À lire aussi
Lausanne prend un bon point à Thoune, en intégrant deux recrues en fin de match
Super League
«De bon augure pour la suite»
Lausanne prend un bon point à Thoune, en intégrant deux recrues en fin de match
Jamie Roche quitte le Lausanne-Sport pour la Belgique
Super League
Une grosse perte sportive
Jamie Roche quitte le Lausanne-Sport pour la Belgique!

Le grand défenseur central était libre de tout contrat après son expérience de trois ans et demi sous les couleurs havraises. «Le FC Lausanne-Sport souhaite la bienvenue à Étienne Youté Kinkoué et beaucoup de succès dans cette nouvelle étape de sa carrière sous les couleurs bleu et blanc», conclut le communiqué du LS à propos de son futur No 4.

Brack Super League 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Young Boys
Young Boys
6
12
14
2
FC Lugano
FC Lugano
4
10
12
3
FC Bâle
FC Bâle
5
3
10
4
FC Lucerne
FC Lucerne
6
-3
8
5
FC St-Gall
FC St-Gall
5
-1
7
6
FC Thoune
FC Thoune
5
-5
7
7
FC Sion
FC Sion
4
1
6
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
-1
6
9
FC Zurich
FC Zurich
6
-7
6
10
Servette FC
Servette FC
4
-1
4
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
5
-5
4
12
FC Vaduz
FC Vaduz
6
-3
3
Tour final
Tour de relégation
Mentionné dans cet article
Super League
Super League
Lausanne-Sport
Lausanne-Sport
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Super League
      Super League
      Lausanne-Sport
      Lausanne-Sport