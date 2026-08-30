Le Lausanne-Sport officialise l'arrivée de Nicolas Cozza

Ancien coéquipier de Florent Mollet et de Morgan Poaty, le défenseur central Nicolas Cozza s'est engagé avec le Lausanne-Sport jusqu'en juin 2029. Un vrai renfort d'expérience pour le club vaudois.

Blick Sport

Nicolas Cozza s’est officiellement engagé ce samedi avec le Lausanne-Sport jusqu’au 30 juin 2029. De quoi apporter un peu de solidité défensive au club vaudois, ainsi que le réclamait Luka Elsner après la défaite face à Zurich samedi.

Formé à Montpellier où il a disputé 112 matches en six saisons, cet expérimenté défenseur central de 27 ans est également passé par Wolfsburg avant de revenir en Ligue 1 à Nantes.

Au cours de sa carrière, le joueur avec lequel Nicolas Cozza a le plus partagé le terrain n’est autre que Florent Mollet. Les deux hommes ont disputé 91 rencontres ensemble entre Montpellier et Nantes. Nicolas Cozza connaît également bien Morgan Poaty, avec qui il a évolué à 14 reprises à Montpellier.

Défenseur gaucher capable d’évoluer aussi bien dans l’axe que sur le côté gauche, Nicolas Cozza est «reconnu pour sa qualité de relance, son intelligence de placement et sa capacité à lire le jeu», assure le LS. Solide dans les duels et performant dans le jeu aérien, il apporte également une importante expérience du haut niveau.

Les quatre défenseurs centraux du Lausanne-Sport sont donc désormais Karim Sow, Dircssi Ngonzo, Tyler Fredricson et lui.