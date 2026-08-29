Face à Zurich, le LS a encaissé trois buts lors de la seule deuxième mi-temps. L'entraîneur lausannois, Luka Elsner, le déclare: son équipe a perdu son assise défensive.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Après la défaite du LS 2-3 face à Zurich à la Tuilière, Luka Elsner l'affirme: son équipe «n’a plus les mêmes repères qu’en début de saison». En encaissant trois buts en deuxième mi-temps samedi, les Lausannois se sont fourvoyés et n'ont pu obtenir un bon résultat.

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Le week-end dernier, le coach lausannois avait reproché à ses joueurs un manque d'implication, ce qu'il a «moins» constaté face au FCZ. Il n'empêche, le constat posé par l'entraîneur est criant: «Il est évident qu’on est en souffrance défensive.»

Retrouver une assise défensive

Si celle-ci ne s'explique pas (cette fois) par l'investissement des joueurs, comment le LS a-t-il perdu l'assise défensive constatée lors des trois premiers matches de championnat? Serait-elle partie avec Kévin Mouanga à Istanbul (l'ex-taulier de la défense lausannoise a signé avec Kasimpasa et était déjà absent face à Lucerne)? «On paie un peu le prix de notre immaturité, reconnaît Luka Elsner. Il nous a manqué de la discipline, de l'expérience et de la maturité.»

Désormais, le coach du LS attend de ses joueurs qu'ils «trouvent vite le sens de la responsabilité», ce qui a pu leur manquer sur les buts zurichois. Et surtout, son collectif doit «retrouver [le] niveau de communication et [les] placements défensifs» perdus en cours de route.

Recruter pour mûrir

Pour autant, le Lausanne-Sport «a montré un petit peu d’espoir aujourd’hui. On a un peu de talent et du potentiel», dixit Luka Elsner. Tout de même, Lausanne a été solide en première mi-temps et a su ouvrir le score, puis revenir à 2-2. «On a su répondre. Mais, comme annoncé, une saison réussie passe par une bonne base défensive», martèle le Slovène.

Son équipe va y travailler dans les semaines à venir, mais va devoir faire sans Nicky Beloko et Tyler Fredricson, sortis sur blessure face à Zurich. Des recrues peuvent-elles être la solution aux problèmes d'immaturité du LS? «Une partie de la réponse peut se situer en amenant des joueurs qui ont un certain niveau de vécu», lâche Luka Elsner, dont il nous a été communiqué qu'il ne traiterait pas des questions purement relatives au mercato. Il se dit que le Français Nicolas Cozza serait en approche de Lausanne. Le défenseur central aux 168 matches de Ligue 1 pourrait apporter cette maturité qui fuit le LS.

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