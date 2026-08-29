Le LS a pris trois buts sur sa pelouse et a fini par s'avouer vaincu face au FC Zurich (2-3). Enzo Molebe et Omar Janneh ont inscrit les deux réussites lausannoises.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Samedi, le Lausanne-Sport a commencé par piétiner face à un FC Zurich pas vraiment plus en confiance. Pendant trente longues premières minutes, les Vaudois n’ont tiré qu’une seule fois en direction (encore que largement à côté) du but zurichois. Luka Elsner a dû trouver le temps bien long, puisqu’à la demi-heure de jeu, c’en était déjà trop pour le coach du LS, qui a pris une décision forte: remplacer le milieu de terrain Nicky Beloko (titularisé à la place de Jamie Roche) par l’ailier droit Nathan Butler-Oyedeji.

Premier but en championnat pour Enzo Molebe

Sortir un joueur aussi tôt dans un match n’est pas anodin (il ne paraissait pas blessé), mais peut parfois avoir le mérite de changer les choses. Tactiquement, déjà, avec Sékou Fofana qui recule, Florent Mollet qui passe dans l’axe et Enzo Molebe qui change de côté. Et surtout concrètement, puisque dans la minute qui a suivi ce remplacement, le LS a ouvert le score.

Karim Sow a lancé Enzo Molebe dans la profondeur. L’attaquant de 18 ans, prêté par l’Olympique Lyonnais, a pris de la vitesse, est entré dans la surface du FCZ, s’est joué de deux défenseurs (avec un brin de réussite) et a glissé le cuir au fond du but zurichois. Une première réussite en Super League pour une première titularisation. La Tuilière se levait pour la deuxième fois, hymne vaudois compris. Elle s’est à nouveau levée à la 39e, mais la puissante reprise de la tête a été bien détournée par Silas Huber, le gardien zurichois.

Zurich refroidit la Tuilière

Le LS avait marqué sur son premier tir cadré. Et son adversaire du soir a fait de même au retour des vestiaires. À la 47e, Bledian Krasniqi a superbement conclu une belle action zurichoise, remettant les deux équipes à égalité. Zurich aurait pu prendre l'avantage cinq minutes plus tard, mais c'était sans compter Melvin Mastil. Le portier lausannois a réalisé un petit miracle, repoussant du pied une reprise à bout portant de Philippe Kény.

À la 58e, il a cette fois dû s'avouer vaincu sur une tête de Lindrit Kamberi. Lausanne concédait le 1-2 sur son synthétique, après un début de deuxième période animé et en défaveur des locaux. La température se rafraichissait à la Tuilière, le public lausannois passait une veste par-dessus son t-shirt. De là à dire que les Zurichois avaient «posé la clim'», il n'y a qu'un pas.

Omar Janneh retrouve le chemin du but

Le LS a bien tenté de réagir dans les minutes qui ont suivi. Mais ni Florent Mollet (63e), ni Seydou Traoré (69e) n'ont su cadrer leur frappe. Idem pour Omar Janneh, qui s'est retrouvé en position idéale à la 68e. Mais le jeune buteur a totalement manqué son affaire, envoyant un pétard dans la tribune occupée par le Kop Sud.

On craignait alors qu'Omar Janneh ne trouve toujours pas le chemin des filets en championnat face à Zurich, lui qui n'avait pas encore marqué cette saison. Mais à la 73e, l'Espagnol a fait taire les critiques en égalisant de la tête, reprenant un caviar de Seydou Traoré, lequel a brisé les chevilles de son défenseur avant de centrer parfaitement. Lausanne était de retour à 2-2 et pouvait viser les trois points.

Mais à la 82e, Karim Sow a été pris de vitesse par Umeh Emmanuel dans son dos. L'ailier du FCZ ne s'est pas fait prier pour redonner l'avantage aux siens (2-3). Dans les dernières minutes, Lausanne a eu le ballon, essayé de pousser, mais n'est pas parvenu à inscrire à son tour un troisième but, finissant par s'avouer vaincu à la Tuilière.