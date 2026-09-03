Nicolas Cozza et Koba Koindredi sont entrés en jeu pour le Lausanne-Sport ce mercredi à Thoune et auront tous deux un rôle crucial à jouer dans la saison du club vaudois. Le LS a ramené un bon point (0-0) de la Stockhorn Arena.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Luka Elsner a accueilli le point du match nul (0-0) avec une certaine satisfaction, ce mercredi à Thoune. Le champion de Suisse aurait en effet pu l'emporter sans plusieurs arrêts décisifs de Melvin Mastil. Le brillant portier a été battu une fois, quand même, mais le but de Brighton Labeau a été annulé pour faute de main (64e). «On a souffert, c'est vrai, mais peut-être un peu moins que ce que j'aurais pensé avant le début de la rencontre», a commenté le technicien slovène, lequel a dû bricoler un peu, il n'y a pas d'autre mot, pour composer sa défense.

Theo Bergvall, pas mal du tout en latéral gauche

Il a ainsi opté pour un quatuor composé, de droite à gauche, de Brandon Soppy, Karim Sow, Morgan Poaty et Theo Bergvall, lequel a été assez convaincant au poste de latéral gauche. «C'est même sans doute l'un de ses meilleurs matches depuis longtemps», l'a complimenté son entraîneur, lequel lui avait donné des consignes très claires. «Il devait bien tenir sa position et gagner ses duels. Je suis très satisfait de sa prestation.» De là à renouveler l'expérience? «Pourquoi pas? On verra en fonction de la situation. Ce qui est sûr, c'est qu'il a répondu présent à un moment où l'équipe en avait vraiment besoin.» Autrement dit: le Suédois a marqué des points. Sans doute ses premiers depuis l'arrivée de Luka Elsner à Lausanne.

Morgan Poaty, aligné en défense centrale comme l'a parfois fait Peter Zeidler la saison dernière, a lui aussi rendu une bonne copie. «D'autant plus qu'il avait des joueurs très athlétiques en face», l'a félicité Luka Elsner.

Deux buts logiquement annulés pour le LS

Lausanne a marqué deux buts dans les six premières minutes, lesquels ont tous deux été annulés à juste titre. Le premier, inscrit par Enzo Molebe, pour un hors-jeu indiscutable du passeur décisif Nathan Butler-Oyedeji. Et le deuxième signé Omar Janneh pour une faute évidente sur son défenseur Nicolas Bürgy avant de placer son coup de tête victorieux. «Oui, c'est logique dans les deux cas», a admis Luka Elsner, lequel a apprécié l'état d'esprit de son équipe.

«Avec les difficultés qu'on a eues au moment de composer le onze de départ, c'est positif de faire match nul ici. Thoune est une équipe extrêmement forte dans les duels et il faut être capable de répondre à leur impact physique. On a su tenir, parfois avec un peu de réussite, mais on a retrouvé aujourd'hui des valeurs de solidité et de sacrifice qui sont de bon augure pour la suite», a-t-il estimé, avant de regretter la mauvaise utilisation du ballon. «On doit être plus sereins techniquement, on rend beaucoup trop vite et beaucoup trop facilement les ballons à l'adversaire.. Il y a du travail, mais prendre un point sur le terrain du champion en titre, ça reste quelque chose de bien.»

Samedi à Vaduz pour la victoire

Ce point est donc celui de l'attitude plus que d'autre chose. «Oui. Il va nous donner un petit peu d'énergie et d'émotions positives. Et ce groupe en a besoin.» Ainsi que de se créer un vécu commun. Ce mercredi, Luka Elsner a fait entrer en fin de match son nouveau chef de la défense Nicolas Cozza, ainsi que son nouveau régulateur du milieu de terrain, Koba Koindredi. Seront-ils opérationnels d'entrée samedi à Vaduz, ou en tout cas plus que quelques minutes? Le coach du Lausanne-Sport a deux jours pour y réfléchir.