Les Grenat se sont fait peur ce dimanche, mais sont repartis de Lucerne avec les trois points. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Dimanche à Lucerne (3-4), Servette s'est fait une très grosse frayeur en fin de match. Pourtant, la formation de Thomas Häberli menait confortablement de trois buts à un quart d'heure du terme, sans avoir été inquiétée défensivement jusque-là.

Des tribunes, et probablement devant la télévision, il semblait légitime de craindre le pire pour le SFC après le 2-3 signé Adrian Grbic (89e). Mais sur le terrain, les joueurs ne partageaient pas cette impression et ont rapidement pu pousser un «ouf» de soulagement grâce à la réussite d'Alioune Ndoye (91e). «C'est vrai qu'on avait le match en main, mais je pense que même avec cette frayeur, on a gardé notre maîtrise dans le jeu», estime Timothé Cognat, conscient que son erreur sur le premier but lucernois aurait finalement pu coûter plus qu'un but à son équipe.

«On a su garder le cap»

«Je perds ce ballon sur lequel je peux jouer un peu plus simple. Derrière, ils partent en contre-attaque et ils marquent. C'est ce fait de jeu qui les relance, car avant qu'ils n'inscrivent ce but, on ne les avait pas vraiment vus du match», ajoute-t-il, ravi que son Servette FC ait su «garder le cap» alors que Lucerne était revenu à un petit but, dans un stade acquis à sa cause. «On a su garder ce score et c'est le plus important.»

Ce d'autant plus que le SFC devait répondre à Young Boys, auteur d'une gifle infligée au champion bâlois plus tôt dimanche après-midi (6-2). Un résultat qui repoussait les Grenat à la troisième place du classement avant qu'ils entament leur match face à Lucerne. D'ailleurs, les joueurs de Thomas Häberli étaient-ils au courant de ce qu'il se passait à Berne? «Oui bien sûr, on le savait. Pas le résultat final, mais on savait qu'ils gagnaient», répond le milieu français.

Servette a son destin entre les mains

Cela peut-il expliquer la volonté des Servettiens d'aller de l'avant dès les premières secondes du match, chose qui ne les a pas forcément caractérisés ces dernières semaines? «On ne regarde pas forcément les autres matchs, on se concentre surtout sur nous, rappelle Timothé Cognat. On a à cœur de bien finir cette saison, même si on est sûrs d'être sur le podium. On ne veut pas s'arrêter là, on veut finir à la meilleure place possible.»

De son côté, Thomas Häberli estime que la victoire face à Lugano jeudi (4-1) a permis à son équipe d'aborder la rencontre face aux Lucernois avec un peu de «légèreté». «On savait déjà qu'on serait européens. C'était plus facile de venir ici, où c'est toujours compliqué de jouer. Je pense que YB veut absolument jouer les qualifications pour la Ligue des champions. Nous aussi, on espère le faire, mais on est déjà très contents de pouvoir jouer une Coupe d'Europe. C'était notre objectif.»

La deuxième place synonyme de qualifications pour les phases préliminaires de la Ligue des champions est encore entre les mains servettiennes. Pour la valider, les Grenat, qui recevront le Lausanne-Sport samedi prochain (18h), devront obtenir au moins un aussi bon résultat que YB, qui se rendra lui dans le même temps au Tessin, pour y défier Lugano.