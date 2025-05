Yverdon Sport annonce ce dimanche déposer une réclamation officielle auprès de la SFL après son nul concédé à Winterthour samedi. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

S'estimant lésé après le nul 2-2 concédé dans les ultimes secondes de jeu à Winterthour, Yverdon Sport a décidé de déposer une réclamation officielle auprès de la Swiss Football League. La raison? L'attribution d'un deuxième penalty pour les Zurichois à la 93e minute de jeu pour une faute de Christian Marques sur Roman Buess. «Une décision difficile à comprendre, qui a eu un impact direct sur le résultat d’une rencontre d’une importance majeure», estime le club nord-vaudois dans un communiqué publié ce dimanche soir.

«Nous appelons les instances du football suisse à réfléchir aux mécanismes permettant d’éviter que ce type de situation ne se reproduise. La crédibilité de notre sport repose sur des décisions cohérentes, équitables et respectueuses des efforts fournis par tous les acteurs du jeu», ajoutent les dirigeants d'YS.

«Notre équipe ne lâchera rien»

«Nous sommes pleinement conscients de la complexité du rôle du corps arbitral, et nous respectons la mission essentielle qu’il accomplit pour garantir le bon déroulement des matchs. Cependant, certaines décisions, lorsqu’elles pèsent aussi lourdement sur l’issue d’un match, méritent d’être examinées avec rigueur afin de préserver l’équité sportive», ajoute encore le camp yverdonnois, qui regrette que Sven Woflensberger n'ait pas été appelé par la VAR à aller revisionner la scène en question.

Jeudi, Yverdon Sport, virtuellement relégué, accueillera le FC Zurich au stade Municipal pour tenter d'obtenir son maintien sur le terrain. Dans le même temps, les joueurs de Paolo Tramezzani devront espérer des résultats favorables dans les rencontres opposant Winterthour et Sion, et Grasshopper et Saint-Gall. «Notre équipe ne lâchera rien», assure encore YS.