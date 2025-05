Yverdon crie au scandale: «L’arbitre a été catastrophique»

Les Yvedonnois crient au scandale arbitral après le nul concédé à Winterthour. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

La lutte pour le maintien est des plus âpres cette saison. Chaque point peut valoir une place en Super League la saison prochaine. Et Yverdon en a perdu deux très importants durant le temps additionnel de son match face à Winterthour ce samedi (2-2).

Pour les Yverdonnois, cependant, ce sont les arbitres de la rencontre qui leur ont pris ces unités si précieuses. «Si au début du match il me dit qu’il a mis un maillot rouge (ndlr: la couleur de celui de Winterthour), on va quand même se battre, mais au moins, on sait qu’on part à 11 contre 12», n’hésite pas à lancer William Le Pogam devant la presse. Le latéral français, comme bon nombre de ses coéquipiers, en avait gros sur le cœur au moment de quitter la pelouse de la Schützenwiese à l'image d'un Antonio Marchesano hors de lui («C'est facile de siffler contre Yverdon! L'arbitre a été indigne!») ou d'un Paolo Tramezzani qui a préféré ne pas se présenter devant la presse.

«L'arbitre a été catastrophique»

Ce qui dérange particulièrement les Yverdonnois? Deux penalties accordés par Sven Wolfensberger aux Zurichois dans une fin de match tendue.

Le premier pour une faute peu évidente de Paul Bernardoni, qui s’est fait justice lui-même (79e). Le second pour un accrochage entre Christian Marques et Roman Buess au bout du temps additionnel sur lequel le portier français n'est pas passé loin d'un deuxième exploit (93e). «C’est inadmissible. C’est incroyable de mettre un arbitre comme ça pour un match avec un tel enjeu. Nous jouons notre place dans cette division. Il n’a pas du tout été à la hauteur. Pour moi, il a été catastrophique», ajoute William Le Pogam.

Dernière chance face à Zurich jeudi

Un scénario d’autant plus regrettable pour le capitaine d’YS, compte tenu de la première mi-temps de son équipe. Et pour cause: les joueurs de Paolo Tramezzani rentraient à ce moment-là au vestiaire avec un but d’avance. «On a su profiter des espaces pour les contrer et marquer deux fois. La première mi-temps était très aboutie. On savait que cela allait être plus compliqué en deuxième avec le public, dans ce beau stade. Ils ont poussé et on savait qu’on n’allait pas garder le ballon tout le match», analyse lucidement le capitaine d’YS, avant d’en rajouter une couche sur l’équipe arbitrale présente à la Schützenwiese.

«Faire match nul comme ça procure un sentiment de vol. On ne peut pas lutter. Il prend sa décision sans réfléchir, il siffle direct. C’est une catastrophe. Ce sont des duels dans une surface. Mais cela semblait assez clair dans sa tête. J’aimerais avoir sa version. Ils nous disent toujours qu’ils ne parlent qu’aux capitaines, mais il ne m’a rien dit, hormis qu’il y avait un contact. Et dans le football, c’est normal qu’il y en ait. S’il lui met le bras dans la figure, je veux bien comprendre, mais là…»

Avec ce nul, Yverdon Sport reste donc dernier de Super League et n’aura pas son destin entre les mains lors de la dernière journée, qui verra le FC Zurich se rendre au Municipal. «On sait que les supporters seront présents et on aura besoin d’eux. Besoin de toute la ville, car ce sera un match très important. On espère que l’arbitre aura un maillot noir, et pas bleu et blanc», conclut William Le Pogam. Le retour vers Yverdon s'annonce long pour YS.