Sion est sauvé avant même de jouer!

Le FC Sion peut arrêter de trembler! Le match nul entre Winterthour et Yverdon (2-2) permet au club valaisan de sauver officiellement sa place en Super League avant même le début de sa rencontre face à GC ce samedi (20h30) à Tourbillon.

La file d'attente était massive à une heure du coup d'envoi ce samedi à Tourbillon. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Il y aura du monde ce samedi soir à Tourbillon: la direction du FC Sion a décidé que l'entrée serait gratuite (sauf pour les fans de GC) et plusieurs milliers de supporters valaisans occasionnels ont décidé de profiter de l'offre pour venir assister à un match désormais sans enjeu pour leur équipe. Le match nul entre Winterthour et Yverdon (2-2) un peu plus tôt signifie en effet que les Valaisans sont assurés de rester en Super League, eux qui sont, faut-il le rappeler, néo-promus. Didier Tholot a donc réussi sa mission!

Avant le match, les files d'attente étaient nombreuses aux guichets, l'entrée étant gratuite, mais un billet était nécessaire. Sion est soulagé et ce match n'aura donc qu'une (énorme) importance pour GC, qui a besoin de points pour repasser devant Winterthour. Coup d'envoi à 20h30.

Egalement avant le match, le FC Sion a honoré deux joueurs étant sûrs de quitter le club dans les prochains jours à l'expiration de leur contrat: le gardien autrichien Heinz Lindner et le polyvalent milieu de terrain ou attaquant genevois Kevin Bua.

Sion se présentera dans la composition suivante: Fayulu; Lavanchy, Hajrizi, Sow, Barba; Kabacalman, Kololli, Baltazar, Miranchuk; Chouaref, Sorgic.