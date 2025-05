Yverdon concède le nul au terme d'un match fou à Winterthour

Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Quel scénario cruel pour Yverdon! Alors qu'ils menaient de deux buts, les joueurs de Paolo Tramezzani auront craqué au bout du temps additionnel, sur penalty, pour concéder le nul. Un résultat qui laisse les Nord-Vaudois à la dernière place de Super League à une journée de la fin du championnat.

Schützenwiese pleine comme un œuf

Le public winterthourois (7600 spectateurs, guichets fermés), conscient de l'importance de la rencontre, était déjà présent en nombre dès l’échauffement de ses joueurs. La formation d'Uli Forte tentait ainsi dès l'entame de la partie de pousser celle de Paolo Tramezzani dans ses retranchements. Paul Bernardoni était de ce fait le premier gardien à être mis à contribution (7e).

Mais contre toute attente, les Yverdonnois ouvraient la marque à la 12e. Après un très bon travail côté gauche, Moussa Baradji, très bon ce samedi, centrait pour Antonio Marchesano. L'attaquant d'YS ne touchait pas la balle, mais poussait Loic Lüthi à l'autogoal. De quoi faire redescendre quelque peu l'ambiance à la Schützenwiese.

Yverdon double la mise, puis se fait peur

Celle-ci allait encore descendre d'un cran avec le but de Marley Aké (38e). A nouveau, Moussa Baradji, bien servi par Antonio Marchesano dans la profondeur, jouait le rôle du passeur décisif. 0-2 pour un Yverdon Sport qui ne concédait pratiquement rien défensivement. Un scénario dont rêvaient probablement les Nord-Vaudois au moment d'aborder la rencontre.

Winterthour ne comptait cependant pas se faire surprendre aussi facilement chez lui, dans ce match qui pouvait lui permettre de faire un grand pas direction le maintien. Sur un sursaut d'orgueil, Matteo Di Giusto récupérait la balle à mi-terrain et obtenait une faute à 30 mètres du but adverse, à l'entame du temps additionnel. Sans se poser trop de questions, l'ailier décidait d'envoyer un missile sous la barre d'un Paul Bernardoni pas exempt de tout reproche (45e +1).

Paul Bernardoni arrête un penalty, pas le deuxième

Si à l'entame de la rencontre l'on pouvait être surpris par le système à cinq défenseurs choisi par Paolo Tramezzani alors que son équipe devait obtenir la victoire, force est de constater qu'il était des plus utiles en seconde période. Redoutables en contre, les Winterthourois peinaient en effet à se créer de véritables actions de but face à un bloc vert bien regroupé.

Il n'était de ce fait étonnant de voir Winterthour se créer sa première opportunité de la deuxième période sur corner. Loic Lüthi s'élevait plus haut que tout le monde, mais sa tête était claquée au-dessus du but par Paul Bernardoni (63e). Treize minutes plus tard, sur un nouveau corner zurichois, le portier français sortait aux fraises et offrait un penalty à Winterthour. Heureusement pour Yverdon, celui-ci se rattrapait face à Roman Buess.

Il ne pouvait en revanche rien face à Fabian Frei, au bout du temps additionnel sur un nouveau penalty, cette fois-ci concédé par Christian Marques. Score final 2-2. Yverdon Sport devra batailler face au FC Zurich jeudi pour obtenir son maintien. Cela se jouera cependant sans Antonio Marchesano, qui sera suspendu.