Benjamin Kololli se sent-il champion de Suisse avec le FC Bâle, lui qui est arrivé cet hiver au FC Sion? La réponse est non. «La seule chose qui m'importe, et elle m'importe beaucoup, c'est de rester en Super League avec mon club, c'est tout», assure-t-il.

Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Benjamin Kololli a disputé quatre matches avec le FC Bâle en début de saison, marquant un but, avant de rejoindre le FC Sion. Mais il ne se sent pas champion de Suisse pour autant.

«Non, pas du tout. Pour tout dire, je m'en fiche un peu. Si j'étais resté à Bâle sans jouer, j'aurais également été frustré et je ne me sentirais pas vraiment champion non plus. J'ai besoin d'être utile pour me sentir bien et performant dans une équipe. J'ai fait le choix de venir à Sion pour jouer un rôle important et j'en suis très heureux. Ma seule pensée, c'est d'obtenir le maintien en Super League pour le club, pour les supporters, pour tout le monde», assure-t-il.

Pas de médaille de champion pour lui, donc, ni même une petite fierté cachée. «Vraiment pas. Je ne pense qu'à aider le FC Sion à se sauver.» On lui suggère que son trophée sera le maintien en Super League. Il acquiesce. «C'est exactement ça».

Photo: Pascal Muller/freshfocus

Un message clair de la part du Chablaisien, excellent depuis son retour au FC Sion cet hiver. Ses six buts ont rapporté énormément de points, son énergie aussi, à tel point qu'il existe aujourd'hui un FC Sion avec et sans Benjamin Kololli. Son entrée à la pause face à Saint-Gall mardi à Tourbillon a tout changé, par exemple. Désormais remis à 100% de sa petite blessure, il postule à une place de titulaire samedi contre GC (20h30) pour le match qui pourrait, enfin, être celui du maintien, après deux tentatives conclues par un nul (Yverdon et Saint-Gall). «Je me sens super bien. Et l'équipe aussi, je la sens bien. Je le dis depuis que je suis arrivé, on a un très bon état d'esprit, on a un vivre-ensemble qui est top.»

Se sauver samedi et ne pas attendre le déplacement à Winterthour

La clé du maintien? «Je pense, oui. A nous de faire le job samedi. Tout le monde ici mérite qu'on se sauve et que Sion joue en Super League la saison prochaine.» Quel que soit le résultat du match entre Winterthour et Yverdon juste avant, pas question de spéculer, même si tout autre résultat qu'une victoire des hommes d'Uli Forte sauverait Sion à coup sûr. «Quoi qu'il se passe ailleurs, on veut se sauver déjà samedi. On ne veut pas attendre le déplacement à la Schützenwiese jeudi prochain. On doit continuer avec l'état d'esprit qui nous anime.»