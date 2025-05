Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Sion peut être sauvé avant même de jouer contre Grasshopper samedi à 20h30. Tout autre résultat qu'une victoire de Winterthour face à Yverdon (18h) permettra en effet aux Valaisans de conserver leur place en Super League. Voilà pour la version optimiste. La version pessimiste? Winterthour bat YS, Sion perd contre GC dans la foulée. Là, il faudra aller chercher le maintien à la Schützenwiese jeudi. «J'aimerais bien éviter ça...», lâche, très lucide, Benjamin Kololli, qui a déjà touché un mot à son grand pote Antonio Marchesano. «J'aimerais qu'Yverdon fasse un résultat positif, parce que ça nous arrangerait bien. Et ça me ferait plaisir pour lui aussi». En une phrase, le samedi du FC Sion peut être très joyeux comme très compliqué.

«Mais de toute façon, ça dépend de nous. Je préfère être dans notre position que dans celle des autres», assure Didier Tholot, qui se tiendra bien évidemment au courant du résultat du match de 18h et en informera ses joueurs. «Je leur glisserai un mot, bien sûr. Mais ça ne changera rien à notre préparation et à notre concentration. On va de toute façon être à fond. Et si, à 45 minutes du coup d'envoi on a une bonne surprise, tant mieux!» L'atmosphère sera alors festive à Tourbillon, où seul GC aura quelque chose à jouer.

Anton Miranchuk incertain

On l'a compris, il existe divers scénarios, mais quoi qu'il en soit, le FC Sion espère pouvoir compter sur un nombreux public. L'entrée sera gratuite partout, sauf en VIP et en secteur visiteurs, pour soit faire la fête, soit pousser l'équipe vers le maintien. Ce sera sans Gora Diouf, suspendu, ni Reto Ziegler. «Mais Liam Chipperfield, Anton Miranchuk et Nias Hefti pourraient être à disposition, on verra en fonction des derniers entraînements», détaille Didier Tholot.

Le FC Sion a plusieurs raisons d'être optimiste avant ce week-end. Déjà, parce qu'il est en meilleure position que tous les autres, mais aussi parce que son état d'esprit, bien loin des comportements de divas des dernières années, lui permet d'être solide. La preuve avec les deux derniers matches, lors desquels Sion a été dominé en première période, mais a su montrer du caractère pour revenir, tant à Yverdon que contre Saint-Gall.

Cinq points en trois matches, une bonne moyenne

«Quand tu es dans une période compliquée et que tu reviens deux fois au score, ça prouve que ce groupe vit. Parce que quand tu concèdes l'ouverture du score, si ça ne va pas dans ton vestiaire, tu es susceptible de couler», commente Didier Tholot, en rappelant que Sion est invaincu dans ce tour de relégation. «Trois matches, cinq points, c'est une bonne moyenne. Il faut continuer à engranger et on y sera. Et de nouveau, je préfère être sauvé par nos actes que par les résultats des autres.» Dénouement samedi à 20h ou 22h15... ou jeudi prochain.

Tiens, d'ailleurs, ce match pourrait, on met bien le verbe au conditionnel, être le dernier de Didier Tholot à Tourbillon. Ressent-il une émotion particulière, lui, le coach à succès et technicien extrêmement apprécié des supporters? Il balaie la question. «Aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt personnel, il n'y a qu'un intérêt collectif.» Il sera temps d'y penser après, en espérant que samedi, son nom puisse être scandé par un Gradin Nord qui l'adore, tant il se reconnaît dans cet homme humble, travailleur et porté par de belles valeurs.