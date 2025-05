Lausanne est à un match de l'Europe. Tout se jouera à Genève samedi. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Servette-Lausanne, en dernière journée, avec un enjeu européen pour les deux équipes! Voilà le programme de samedi prochain à la Praille, où l'atmosphère risque bien d'être chaude, sur le terrain comme en tribunes. Ce derby lémanique peut en effet envoyer Servette en Champions League et Lausanne en Europa League ou en Conference League, et cette seule «double donnée» de départ suffit à poser les bases de ce match d'ores et déjà très attendu.

Lausanne aurait cependant pu se mettre en position encore plus favorable avant ce derby si les Vaudois avaient battu Lugano comme ils auraient pu le faire ce dimanche à la Tuilière (1-1). Une belle occasion de ratée, tant les Tessinois semblaient prenables... Le latéral gauche congolais Morgan Poaty s'est arrêté devant les micros à l'issue de cette rencontre un brin frustrante.

Morgan, quel est ton sentiment après ce match nul?

De la déception, clairement, parce qu'on était la meilleure équipe aujourd'hui. Je pense qu'on méritait mieux et qu'on aurait pu l'emporter. Prendre ce but sur penalty juste avant la mi-temps nous a un peu plombés. Il y avait moyen de faire mieux aujourd'hui. Mais bon, on prend un point, on grimpe d'une place au classement. A nous de faire le job à Servette pour aller chercher cette place européenne. On va aller à Genève avec plein de détermination.

On a senti un LS déterminé à aller chercher la victoire, mais qui manquait un peu de fraîcheur offensivement. Vous auriez pu mieux jouer le coup, surtout en deuxième période. Tu es d'accord?

Oui. Je pense que ce n'est jamais facile de jouer face à une équipe qui défend très bas. On sait que c'est une belle équipe, offensive, mais on n'a pas réussi à trouver les opportunités. Mais on a fait un bon match et on a voulu gagner jusqu'au bout.

Le penalty pour ta faute de main est-il justifié, selon toi?

Sincèrement, oui. Je me retourne, j'ai la main en l'air, je suis en déséquilibre. C'est une erreur de trajectoire de ma part, c'est comme ça.

Ce sera le dernier match d'une équipe qui vit bien ensemble. Certains vont partir, d'autres vont rester... A quel point vous avez envie d'aller chercher l'Europe, tous ensemble?

Enormément. Certains joueurs sont en fin de contrat, d'autres ont encore une année comme moi, mais ça ne change rien: ce serait magnifique de ramener en Europe ce club qui a une certaine histoire. On n'est pas passés loin en Coupe et aujourd'hui, on veut y arriver via le championnat. Je le dis sincèrement: on le mérite. On nous a pris peut-être pour des fous quand on a dit en début de saison qu'on se voyait là, mais on y est. On peut être dans les places européennes, mais il faudra faire un grand match à Genève.



Servette-Lausanne en dernière journée, c'est excitant...

Pour le public, mais pour nous aussi! On n'aura pas le droit à l'erreur. On va l'aborder comme une finale.