Koba Koindredi a de nouveau été étincelant ce dimanche à mi-terrain. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Les supporters du LS n'iront sans doute pas jusqu'à confectionner une banderole pour dire merci à Servette, quand même, mais les faits sont là: ce sera un peu grâce aux Grenat que les Lausannois repartiront peut-être à l'assaut de l'Europe en juillet prochain, quinze ans après leur dernière épopée continentale. Les Genevois sont en effet allés s'imposer à Lucerne ce dimanche, pendant que Lausanne butait sur un FC Lugano encore une fois bien décevant, mais qui a su tenir le point du match nul. Et donc rester devant le LS avant la dernière journée, celle qui décidera des places quatre à six entre Lucerne, Lugano et Lausanne. Qui aura l'Europa League? Qui aura la Conference League? Qui n'aura rien de tout ça? Le suspense reste entier. Mais le LS devra de toute façon aller chercher un bon résultat à Genève samedi, où les Grenat joueront eux, leur qualification pour la Champions League, et ne feront absolument aucun cadeau à leur rival lémanique cette fois.

Dominique Blanc et Patrick Rochat honorés avant le match

L'après-midi du Lausanne-Sport a débuté par un double hommage, à Dominique Blanc tout d'abord, à Patrick Rochat ensuite. Le président de l'ASF, originaire de Lausanne, a reçu un maillot pour ses six ans passés à la tête de la Fédération, lui qui quittera ses fonctions cet été. L'emblématique speaker a lui eu droit à plusieurs surprises, dont des banderoles de la part du kop saluant «la voix du fote vaudois» et reprenant avec humour ses expressions les plus célèbres, dont bien sûr son inimitable «temps additionnel, minimoume trois minutes». Un beau moment d'émotion pour le nouveau retraité du micro, qui vivait son dernier match à la Tuilière dans ce rôle bien spécifique ce dimanche.

La jolie ouverture du score de Fousseni Diabaté

Fousseni Diabaté a ouvert le score à la 27e après un joli effort solitaire, sur lequel les défenseurs et le gardien tessinois n'ont pas fait bonne figure, loin de là. Il n'empêche: le dribble de l'ailier, et sa frappe pour finir, étaient bien sentis et le LS méritait amplement de mener d'une longueur après une demi-heure tant l'emprise vaudoise sur le match était bien réelle. Trois jours après sa désolante prestation face à Servette à la Praille, le FC Lugano était parti pour ne pas faire mieux. Les hommes de Mattia Croci-Torti ont cependant égalisé à la 43e par l'intermédiaire d'Anto Grgic, buteur sur penalty après une faute de main de Morgan Poaty dans la surface. 1-1 à la pause et un LS bien mal payé.

La deuxième période a été bien plus pauvre de la part du LS, qui n'a pas su accélérer et mettre suffisamment de rythme pour bousculer ce FC Lugano bien timide. Il a clairement manqué de percussion et de tranchant à Kaly Sène (toujours aussi combatif) et à ses coéquipiers pour aller chercher ce deuxième but qui leur aurait permis de faire un pas de géant vers l'Europe. Que l'on ne s'y trompe pas: le LS était clairement la meilleure équipe sur le terrai, de loin la plus entreprenante aussi, mais Sebastian Osigwe n'a eu aucun arrêt digne de ce nom à effectuer, même s'il a été suppléé deux fois sur sa ligne par des défenseurs. Lausanne a essayé et n'a rien lâché, mais ne s'est pas montré assez créatif pour prendre les trois points. Lugano, de son côté, n'a fait que se défendre, incapable de proposer plus.

La lutte pour les places quatre à six se jouera donc lors de la dernière journée, samedi prochain. Lausanne se déplacera à Servette. Bâle accueillera Lucerne, Lugano recevra Young Boys. Trois matches très indécis, au suspense absolu.