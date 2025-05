À 34 ans, Miroslav Stevanovic n’a jamais été aussi décisif

Miroslav Stevanovic n'a jamais été aussi décisif que lors de cette saison. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Il ne fait pas partie des joueurs adulés par les jeunes fans de football à travers le monde, mais Miroslav Stevanovic pourrait – voire devrait – être pris en exemple. Non, il n’a pas le talent brut des plus grandes stars du ballon rond, celui qui lui aurait permis de faire une carrière dans les plus grands clubs du continent. Mais il impose le respect par sa longévité. Et que vaudrait-elle sans discipline et goût du travail, deux qualités qui qualifient bien le Bosnien? Probablement pas grand-chose.

Ce dimanche à Lucerne (3-4), le numéro 9 grenat a inscrit deux buts, sur penalty, et délivré une passe décisive pour Dereck Kutesa. De quoi faire de cette saison 2024-2025 la plus prolifique de sa carrière sur le plan statistique, avec 13 buts et 10 passes décisives. Il dépasse ainsi ses 21 contributions lors de la saison 2021-2022 (4 buts et 17 passes décisives). «Il fait une super saison, il est très important pour nous. Il a joué à plusieurs postes, notamment parfois dans l’axe, où il a marqué beaucoup de buts. Je suis très content pour lui, c’est un grand joueur», salue Thomas Häberli, sobre comme à son habitude.

«Il est aussi un exemple pour quelques vieux»

Au-delà de ses performances offensives lucernoises, le Bosnien s’est une nouvelle fois illustré par son travail défensif, n’hésitant pas à redescendre aider ses coéquipiers dans les phases délicates. «C’est un personnage, il n’est jamais satisfait de lui-même... C’est une personne juste incroyable. Quand on est jeune, c’est quelqu’un dont il faut s’inspirer. Il est là, il bosse, on ne l’entend pas, il est toujours en train de travailler», loue Timothé Cognat, admiratif.

De son côté, le coach servettien estime qu’il est même un exemple pour «quelques vieux». «Il montre ce qu’il faut pour être au top. Il reste après les séances pour travailler, pour faire des tirs, par exemple. C’est un cadeau de l’avoir dans le vestiaire et sur le terrain. C’est une personne qui ne parle pas, mais qui agit.»

Le vestiaire grenat l’admire

«À son âge, continuer à être aussi performant et impliqué, c’est beau à voir», ajoute encore Timothé Cognat, capitaine servettien du jour, qui ne cache pas son envie de suivre ses traces. «J’espère avoir une aussi longue longévité, c’est sûr», sourit-il.

Il restera un match à Miroslav Stevanovic, samedi prochain face au Lausanne-Sport au Stade de Genève, pour tenter d’améliorer encore un peu ses statistiques. Puis, encore une saison pour émerveiller encore les supporters grenat, avant de ranger les crampons.