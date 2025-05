Malgré une belle frayeur, le Servette FC s'impose à Lucerne

Malgré une belle frayeur en fin de rencontre, le Servette s'est imposé à Lucerne pour récupérer sa deuxième place au classement (3-4). Ce succès porte une nouvelle fois la marque de Miroslav Stevanovic, auteur de deux buts et d'une passe décisive.

Deux buts et une passe décisive pour Miroslav Stevanovic (centre) Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Après la fessée infligée par les Young Boys au FC Bâle en début d'après-midi (6-2), le Servette savait qu’il n’avait d’autre choix que de s’imposer à Lucerne dans la foulée pour rester accroché à sa deuxième place au classement. Mission accomplie donc pour les Genevois, qui se seront tout de même fait peur en fin de match.

Pourtant, après deux interventions de la VAR lors de la première demi-heure (main de Pius Dorn, puis faute de Nicky Beloko), la formation de Thomas Häberli menait rapidement de deux buts. Deux penalties transformés par Miroslav Stevanovic, qui a fait preuve de beaucoup de sang-froid pour tromper à deux reprises Pascal Loretz en seulement 22 minutes (4e et 26e), inscrivant deux nouveaux buts face à son adversaire préféré (six avant ce dimanche).

Première période maîtrisée du côté du SFC

Comme lors des cinq dernières confrontations entre les deux équipes, le SFC a inscrit au minimum deux buts face à son adversaire. Il serait toutefois réducteur de ne retenir que ces deux décisions arbitrales pour expliquer l’avantage pris par les Grenat dans le premier acte. En effet, ces derniers ont rapidement fait preuve de sérieux et d’application, portés par un certain allant offensif dans la continuité de leur victoire 4-1 contre Lugano jeudi.

Défensivement aussi, l’attitude servettienne était la bonne. Les Lucernois, bien loin de la superbe prestation sonore de leurs fans en tribunes (13'005 spectateurs), peinaient à se créer la moindre occasion franche. Seul Thibault Klidje, sur une frappe lointaine, obligeait Joël Mall à une parade tout sauf compliquée (38e).

Frayeur servettienne en fin de match

En deuxième période, les minutes passaient et les changements se faisaient les uns après les autres sans pour autant que la dynamique de match ne change réellement. Seule la possession du ballon passait du camp grenat à celui du FCL. Servette se décidait logiquement à défendre son avantage pour piquer en contre.

Entré à l'heure de jeu, Dereck Kutesa, qui jouera la saison prochaine en Grèce, du côté de l'AEK Athènes, triplait la mise sur un contre et une passe décisive de... Miroslav Stevanovic (73e). De quoi probablement faire du bien l'international suisse qui venait justement de manquer un face à face avec le portier lucernois (71e).

Puis, le SFC se faisait peur en concédant deux buts en quelques minutes par Jakub Kadak (78e) et Adrian Grbic sur penalty (89e). Mais en contre, et avec la complicité bien involontaire d'Ismajl Beka, Alioune Ndoye pouvait mettre les Genevois à l'abri (91e), malgré une nouvelle réduction du score lucernoise sur penalty (Adrian Grbic, 98e). Il ne reste donc plus qu'un match à bien négocier pour le SFC, face au Lausanne-Sport, samedi prochain (18h), pour s'assurer de disputer les qualifications menant à la prochaine Ligue des champions.