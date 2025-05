Baltazar Costa, Ilyas Chouaref, le gardien Timothy Fayulu, Benjamin Kololli et Ali Kabacalman célèbrent le deuxième but du FC Sion ce samedi. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Des nuages noirs, ceux menaçant le ciel valaisan d'un dangereux match de barrage face à Aarau, se sont dissipés en un instant ce samedi, une bonne demi-heure avant le coup d'envoi de la rencontre entre Sion et Grasshopper. Peu après 20h, tout était clair, tout était officiel: Sion, néo-promu, avait sauvé sa place en Super League, par la grâce du match nul controversé (2-2) entre Winterthour et Yverdon, à plusieurs centaines de kilomètres de là. Il ne restait plus qu'à fêter le maintien face aux Sauterelles, si possible avec la manière. Et les Valaisans, portés encore une fois par un grand Benjamin Kololli, l'ont fait!

Le FC Sion a en effet battu Grasshopper (2-1) grâce à un doublé de son meilleur joueur du deuxième tour (le but de GC dans les arrêts de jeu n'ayant fait trembler personne) et a pu communier avec son nombreux public, 12'000 personnes ayant décidé de profiter de l'action décidée par la direction du club valaisan. L'entrée était en effet gratuite à Tourbillon ce samedi, sauf pour les 1000 Zurichois, et le peuple valaisan a répondu à l'appel, le speaker n'ayant cette fois pas eu besoin de gonfler le chiffre annoncé au micro. L'ambiance était belle, la ferveur réelle, le stade bien garni. Tourbillon a eu droit à une vraie belle soirée de football ce samedi.

Didier Tholot mérite une reconnaissance éternelle

Le grand monsieur de cette soirée est donc Benjamin Kololli, mais le grand vainqueur de la saison s'appelle Didier Tholot. L'entraîneur du FC Sion a tout fait juste en menant cette équipe au maintien en ayant fait confiance en grande majorité aux joueurs qui lui avaient permis de monter. Bien sûr, Benjamin Kololli et ses 8 buts ce printemps ont joué un grand rôle dans ce sauvetage, mais l'ossature de l'équipe est restée la même et, même sous pression, même sous le feu des critiques venues de l'intérieur, l'entraîneur du FC Sion a tenu son cap et amené son navire à bon port. Il mérite des tonnes de félicitations et la sincère reconnaissance des supporters valaisans, lesquels ont d'ailleurs longuement scandé son nom à la fin de la rencontre.

«GC, Nati B», a également pu chambrer le kop sédunois dans les arrêts de jeu, l'affaire étant toujours aussi mal embarquée pour les Sauterelles. Entre GC, Winterthour et Yverdon, il y aura jeudi une équipe sauvée, une barragiste et une reléguée. Sion, depuis la fin de l'après-midi, est bien loin de ce casse-tête, mais aura un rôle d'arbitre à jouer jeudi à la Schützenwiese. Un rôle bien plus agréable....