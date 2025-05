Mesdames et messieurs les arbitres, exprimez-vous!

À l’heure où chaque décision est scrutée, le silence des arbitres alimente frustrations et tensions. Une prise de parole plus régulière s’impose pour apaiser les débats, assure notre journaliste Bastien Feller.

Les arbitres gagneraient à davantage s'exprimer. Photo: Pius Koller

Bastien Feller Journaliste Blick

Si la saison 2024-2025 de Super League ne s’est pas particulièrement illustrée par la qualité de jeu proposée, elle s’est démarquée par un certain nombre de polémiques arbitrales. Comme encore ce samedi à la Schützenwiese, où Yverdon Sport s’est senti lésé à juste titre après son nul 2-2 face à Winterthour. Résultat qui pourrait l’amener à faire son retour en Challenge League la saison prochaine.

Pour avoir été présent au bord du terrain zurichois après la partie, je peux vous dire que la frustration était plus que palpable du côté des joueurs, mais aussi du staff élargi, de la formation yverdonnoise. Ce que tout ce petit monde avait sur les lèvres était: pourquoi? Non pas à nous pauvres journalistes, présents pour écouter leurs doléances, mais bien au groupe d’officiels en charge de la rencontre.

Pourquoi avoir sifflé un premier penalty pour Winterthour? Pourquoi avoir accordé une seconde chance à Fabian Frei au bout du temps additionnel?

D’après le capitaine d’YS William Le Pogam, qui n'a pas hésité à parler de «vol», les explications de Sven Woflensberger ont été brèves sur le terrain. Et inexistantes en dehors de celui-ci. De quoi frustrer, on peut l’entendre et le comprendre. Reste que ce manque d’explication ne rend service à personne. Les joueurs enragent, tout comme leurs supporters, et tout retombe sur les arbitres.

Et si davantage de communication de leur part aidait à faire changer tout cela? Sur les dizaines de matches couverts cette saison, je n’ai vu qu’un seul arbitre — Fedayi San — s’expliquer publiquement, après YB - Sion début février. Trop peu. Surtout à une époque où il n’est pas difficile pour eux de communiquer et de partager leur point de vue.

Alors, s’il vous plaît, prenez la parole. Même brièvement. Une phrase, une explication, un geste vers ceux qui vivent ce sport avec passion. Cela ne changera pas le score, non. Mais cela évitera que la colère ne se transforme en rancœur. Le football suisse a besoin de clarté. Et vous, les arbitres, avez tout à gagner à sortir de votre silence.