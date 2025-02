1/6 Après un duel avec le gardien d'YB Marwin Keller, Theo Bouchlarhem reste au sol. Photo: keystone-sda.ch

Lucas Werder

Il n'aurait pas manqué grand-chose pour que David von Ballmoos retrouve, au moins provisoirement, la place qu'il avait perdue dans les buts d'YB pendant la pause hivernale. Contre Sion (5-1), l'emblématique gardien s'est échauffé intensément après 20 minutes déjà dans l'attente du jugement définitif de Fedayi San. L'arbitre allait-il expulser Marvin Keller ou non?

Alors que le nouveau numéro 1 bernois fait tomber l'ailier de Sion Théo Bouchlarhem juste à l'extérieur de la surface de réparation, l'arbitre Fedayi San décide d'abord de continuer à jouer. Mais le préposé à la VAR Luca Cibelli intervient alors et invite Fedayi San à aller observer la scène à l'écran. De manière un peu surprenante, l'Argovien maintient sa décision précédente. Et le gardien d'YB Marvin Keller s'en tire sans expulsion.

L'infraction ne peut pas être déterminée

«C'est une situation méga-complexe qui nécessitait une analyse plus approfondie», explique Fedayi San après le match dans une interview accordée à blue Sport. «Je dois dire honnêtement que pour moi, c'est allé tellement vite que je n'ai pas pu évaluer sur le terrain ce qui s'est exactement passé. C'est pourquoi l'arbitre VAR et moi sommes arrivés à la conclusion que nous allions regarder ensemble à l'écran».

Certes, sur les images télévisées, il semble que Marvin Keller ait d'abord touché le pied de Théo Bouchlarhem avant de toucher le ballon. Mais pour Fedayi San, les images ne sont pas assez claires. «Il n'est pas possible de déterminer clairement qui commet l'infraction ou qui joue le ballon en premier et qui ne le joue pas du tout», explique l'arbitre FIFA. Même une éventuelle faute de main ne peut pas être prouvée à 100%.

Le contrôle de la VAR laisse Keller perplexe

Dans le même temps, Fedayi San admet aussi qu'il n'aurait probablement pas changé d'avis s'il avait initialement décidé d'expulser le gardien. «C'est une zone grise. Je suis content d'avoir pu revoir les images. Si nous avons la technique, nous devons l'utiliser», assure-t-il.

Pour Marvin Keller lui-même, la situation est claire. «Sur le terrain, je n'ai d'abord pas du tout compris ce qui était exactement vérifié», explique le gardien d'YB à Blick. «C'était certainement une situation indécise. Mais d'après mes sensations, je ne l'ai pas touché et le ballon ne m'a pas touché la main». Et comme les images télévisées ne permettent pas de convaincre clairement l'arbitre Fedayi San du contraire, Marvin Keller est resté sur le terrain.

Et que dit l'expert de Blick et ex-arbitre international Urs Meier? Il soutient Fedayi San. «Pour moi, ce n'est pas clairement une erreur d'arbitrage, la VAR n'aurait pas dû absolument faire sortir l'arbitre. Mais je suis clairement du côté de Fedayi San. Ici, on peut continuer à jouer, la scène est absolument dans l'esprit du football». Urs Meier estime que l'arbitre aurait même pu siffler une faute contre Sion. «Le joueur de Sion part avec la semelle ouverte sur cette action. C'est un jeu dangereux».

Didier Tholot et ses joueurs, eux, n'ont pas souhaité polémiquer ou se servir de ce fait de jeu comme une excuse.