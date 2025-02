Balayé par Young Boys, Sion ne veut pas se cacher derrière l'arbitrage

Didier Tholot et ses joueurs ont pris une claque à Berne samedi soir. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Bastien Feller Journaliste Blick

Après avoir battu deux fois Young Boys cet automne, dont une fois chez lui (1-2 et 3-1 à Tourbillon), FC Sion n'a pas réussi la passe de trois et s'est largement incliné au Wankdorf (5-1). Dépassé dans les duels et les deuxièmes ballons, les Valaisans n'auront existé que cinq minutes, soit le temps qu'il a fallu aux Bernois pour reprendre deux buts d'avance après la réduction du score de Benjamin Kololli.

La non-expulsion du portier bernois Marvin Keller à la 24e minute malgré une intervention de la VAR? Les Sédunois ne veulent pas en parler, conscients que se cacher derrière l'arbitrage après une telle prestation serait contre-productif et surtout malvenu. «Cela aurait pu changer le match, c'est sûr. Mais on ne peut pas attendre sur la VAR. On doit être plus solides, on doit gagner nos duels, on doit garder nos ballons devant et ne pas prendre de but, ou au moins pas autant que ça. Depuis le début de l'année, c'est compliqué», analyse le toujours très lucide Benjamin Kololli après la rencontre.

Sion n'a pas eu le temps d'y croire

Ce qui dérange le plus le Chablaisien? La gestion des minutes qui ont succédé la réduction du score. «On ne peut pas se permettre de prendre de nouveau un but. Après une réaction de notre part, on aurait dû continuer à mettre la pression. On n'a pas été bon là-dessus. Mais voilà, c'est le foot», estime-t-il, préférant relativiser. «Je suis quelqu'un qui regarde vers l'avant parce qu'on ne peut pas changer le passé. Ce qui est fait est fait, et comme je l'ai dit, il faut rester positif, soudé et ne pas écouter ce qui se dit à droite à gauche.»

De son côté, Didier Tholot n'a pu que s'incliner devant la prestation bernoise. «Je n'ai pas grand-chose à dire. On a été battu par une très belle équipe, beaucoup plus forte. Ils marquent un but dès la 2e qui les conforte dans leur dynamique avec leurs buts rapides face à Lausanne et Yverdon. Si la défaite fait très mal, elle est logique», estime le technicien français, ajoutant que cette équipe d'YB lui a fait «la plus grosse impression depuis le début de la saison». «Ce n'est pas sur un match face à Young Boys qu'on joue notre maintien», ajoute le Bordelais.

«On est trop pauvre défensivement»

Pour l'obtenir, les Valaisans devront impérativement régler leurs problèmes défensifs. Depuis la reprise, ces derniers, qui ont perdu Joël Schmied lors du mercato, ont déjà encaissé 16 buts en 5 matches, soit presque autant qu'en 18 parties cet automne (21). Face à YB, la paire centrale Federico Barba - Kreshnik Hajrizi s'est montrée en grandes difficultés face à un Chris Bedia qui a pu inscrire un doublé. Les latéraux Marquinhos Cipriano (jusqu'à sa sortie sur blessure à la 13e), Nias Hefti et Numa Lavanchy ont eux également beaucoup souffert face à la vitesse et à la technique des ailiers bernois. «Aujourd'hui, on est trop pauvre défensivement. Trop faible. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est que la faute des défenseurs», assure Didier Tholot, lui qui est passé à une défense à trois à l'heure de jeu en faisant entrer Reto Ziegler et Gora Diouf.

Samedi prochain, le FC Sion recevra le FC Zurich à Tourbillon dans une rencontre qu'il se devra de gagner pour ne pas risquer de potentiellement voir Grasshopper, qui accueillera Servette, ou Yverdon, qui affrontera Saint-Gall au Municipal, se rapprocher dangereusement au classement. «On a une bonne semaine pour préparer le match contre Zurich. On est des hommes et on va se dire les choses et corriger ce qui n'a pas été. Il faut continuer à travailler comme on le fait depuis le début de l'année», reprend Benjamin Kololli, lequel attend plus d'unité au sein de son équipe.

«Il faut qu'on prenne même le peu de positif qu'il y a sur ce match. Mais surtout qu'on analyse le match défensivement, sur les goals qu'on a encaissés, sur les phases où on était moins bons. Il serait bien qu'on puisse retrouver une fois le fait de ne pas encaisser de but», espère le polyvalent sédunois, tout en partageant sa vision des choses. «La défense n'est pas qu'une question pour les défenseurs, mais pour nous aussi qui sommes devant. On doit être unis. Du moment que quelqu'un ne tire pas à la même corde, tu dérives. Il faut retrouver cette osmose. Quand on attaque, on attaque tous ensemble, quand on défend, on défend tous ensemble. Il n'y a que comme ça qu'on pourra se sortir de cette situation.»