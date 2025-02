Quelle prestation d'Alvyn Sanches encore une fois! Le joyau du Lausanne-Sport a inscrit un but magnifique au cours de la victoire 4-1 face à Yverdon ce samedi à la Tuilière. Un régal pour les yeux et un soulagement pour le LS, victorieux pour la première fois en 2025.

Alvyn Sanches inscrit ici le 4-1 avec un brin de réussite face à Paul Bernardoni. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«On va leur mettre une secouée aujourd'hui, allez les gars!» C'est par ces paroles que le capo du Kop Sud a motivé ses troupes à la 39e minute très exactement ce samedi, alors que, juste derrière lui, les joueurs du Lausanne-Sport étaient effectivement en train de «secouer» leur adversaire de manière assez spectaculaire, portés par un Alvyn Sanches impressionnant. Comme Mohamed Ali, le joyau du LS vole comme une abeille et pique comme une guêpe, aérien et agressif à la fois, comme en témoigne son premier but sublime, ce 2-0 qui a poussé l'entier de la tribune à changer son nom. Tout n'a pas été parfait pour l'équipe du perfectionniste Ludovic Magnin ce samedi, mais les dix minutes de grâce autour de la demi-heure l'ont été.

Sans son dernier renfort, Beyatt Lekoueiry, pas encore qualifié, mais avec Aliou Baldé titulaire (très bon en première mi-temps d'ailleurs), le Lausanne-Sport a donc engrangé son premier succès de l'année civile, amplement mérité, une victoire qui lui permet de faire une belle affaire au classement. Yverdon Sport, de son côté, vient d'encaisser dix buts en quatre jours après avoir battu WInterthour 3-0...

Paolo Tramezzani avait d'ailleurs décidé de surprendre tout le monde, y compris ses propres joueurs, après le 6-1 subi à Berne mercredi, notamment en ne convoquant pas Boris Cespedes, un choix purement sportif et technique, assure-t-on au sein du club. L’entraîneur d’YS avait en outre décidé de titulariser trois joueurs qui ne l’avaient encore jamais été avec Yverdon cette saison: Ronaldo Tavares, Antonio Marchesano et Varol Tasar. Sans doute trop d’un coup au vu déroulement de la partie et du résultat bien sûr.

Ronaldo Tavares a inscrit un but, Morgan Poaty l'a arrêté

Yverdon avait pourtant bien commencé la partie, frappant en première dès la 5e minute grâce à une tête de Ronaldo Tavares. Le grand avant-centre portugais a bien cru avoir ouvert la marque sur ce coup, mais Morgan Poaty a pu sauver sur la ligne de manière très spectaculaire, juste devant la centaine de supporters yverdonnois à avoir effectué le court déplacement. Après cette frayeur, Lausanne a pris le contrôle du jeu, comme souvent chez lui, et privé son adversaire de ballon, mais Yverdon était bien discipliné défensivement.

Alban Ajdini ouvre la marque

L'ouverture du score est tombée à la 27e après une jolie séquence de possession lausannoise, conclue en renard par Alban Ajdini juste devant le Kop Sud. Alvyn Sanches avait un peu manqué sa reprise, mais l'avant-centre genevois du LS était à l'affût et a pu tromper Paul Benardoni pour le 1-0. Yverdon Sport a dès lors passé dix minutes en enfer.

Alvyn Sanches, ce joueur magnifique

Le 2-0 du LS, pourtant, avait quelque chose de paradisiaque, suivant le côté où l'on se place. Pour le spectateur neutre, le slalom d'Alvyn Sanches à la 32e avait quelque chose de fort sympathique à observer en cette période de Mondiaux à Schladming, mais la défense yverdonnoise a sans doute pris très peu de plaisir à avoir servi de piquets sur le tracé. Le meneur de jeu du LS a inscrit une merveille, bien conclue en tombant, après un double contact et un dribble chaloupé qui a mystifié tout le monde. Splendide!

Lausanne a même inscrit le 3-0 à la 36e grâce à un coup-franc bien botté par Koba Koindredi et conclu de manière un peu chaotique. Etait-ce Noë Dussenne qui avait marqué du talon? Alban Ajdini du genou? Les statistiques officielles ont attribué cette réussite contre son camp à Moussa Baradji, dont acte. Une chose est sûre: Yverdon était à l'agonie.

Ronaldo Tavares a bel et bien marqué, cette fois

Dans un remake assez étonnant d'un match de la saison précédente (3-0 après une demi-heure, 3-1 à la pause), les Nord-Vaudois ont toutefois réduit l'écart juste avant la mi-temps, Ronaldo Tavares inscrivant cette fois son premier but en Suisse d'une reprise puissante et bien placée sous la barre de Karlo Letica (45e, 3-1).

Teddy Okou et le LS ont toujours eu une longueur d'avance sur William Le Pogam et YS ce samedi. Photo: Pascal Muller/freshfocus

La deuxième période a été un peu moins vivante, Yverdon passant d'ailleurs à deux reprises proches de se montrer dangereux et, pourquoi pas, de réduire la marque, ce qui aurait sans doute provoqué un frisson dans les rangs lausannois. Il n'en a rien été et c'est au contraire le LS qui a pris le large à la 72e (4-1) grâce à Alvyn Sanches, encore lui, avec un peu de réussite cette fois après un bon travail de Kaly Sène, entré en jeu peu auparavant. Au final, les Lausannois ont remporté un succès amplement mérité face à un YS qui a sombré en dix minutes, vaincu par le collectif lausannois, mais aussi (et surtout?) par le talent d'un joueur pas comme les autres, cet Alvyn Sanches qui s'est fait une encore plus belle publicité ce samedi, même si les recruteurs de toute l'Europe n'ont pas attendu ce match pour cocher son nom dans leurs carnets.

Les deux équipes rejouent dimanche prochain. Yverdon accueillera Saint-Gall, tandis que Lausanne se déplacer à Saint-Jacques y affronter le FC Bâle.