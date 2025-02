Le FC Bâle est désormais en tête de la Super League. Mais l'entraîneur Fabio Celestini pense toujours que Lugano et Lucerne sont de sérieux prétendants. Et l'entraîneur du FC Lucerne Mario Frick a lui quatre favoris pour le titre.

1/6 Le FC Bâle a pris la tête du classement grâce à deux buts de Xherdan Shaqiri. Photo: Marc Schumacher/freshfocus

Lucas Werder

Il serait exagéré de parler de la fin de la domination tessinoise. Mais dans une saison au cours de laquelle sept équipes différentes ont déjà pris place sur le trône de leader, Lugano semblait bien installé. Or, Bâle est passé devant l'équipe de Mattia Croci-Torti après sa victoire 2-1 dans le match au sommet contre Lucerne. Il s'agit de la première fois depuis début décembre qu'une autre équipe que Lugano est en tête.

Si l'on demande à Fabio Celestini, il s'agit désormais d'un autre FC Bâle que celui qui s'était déjà emparé brièvement de la tête du classement en automne. «Nous sommes devenus plus constants et gagnons aussi des matches dans lesquels nous ne sommes pas dominants», explique l'entraîneur bâlois. Certes, son équipe est encore loin de jouer à la perfection. «Mais nous compensons par la conviction et la volonté». C'est pourquoi son équipe a tout de même récolté neuf points sur les «trois matches difficiles» qu'elle a disputés récemment. Fabio Celestini: «C'est ce qui fait la différence. Je suis sûr qu'en automne, nous n'aurions peut-être pris qu'un ou deux points sur ces matches».

Fabio Celestini continue de compter avec Lucerne

Mais la constance suffit-elle déjà pour imaginer que le FC Bâle se retrouve tout en haut de l'affiche à la fin de la saison? «Je l'espère», dit Fabio Celestini. Mais l'objectif principal de la saison bâloise, à savoir une place dans le top 6, n'a pas changé. «Dans cette ligue très serrée, il faut toujours faire attention. Si tu traverses une mauvaise période, tu peux rapidement redescendre à la 7e place», estime l'entraîneur du FC Bâle.

Pour Fabio Celestini, Lugano reste donc le grand favori pour le titre. «Eux aussi peuvent perdre un match. Mais Lugano a un très bon effectif et est globalement très stable», estime le Lausannois. A côté de cela, Fabio Celestini a encore une autre équipe en tête: «D'après ce que je vois en ce moment, Lucerne est aussi pour moi une équipe qui restera devant jusqu'à la fin».

Pour Mario Frick, il y a quatre favoris

Des mots que l'entraîneur du FCL Mario Frick n'aime pas trop entendre, comme on le sait. «Nous ne sommes certainement pas un candidat au titre», assure-t-il. Pour le Liechtensteinois, il y a quatre équipes qui se disputeront le titre. «Il s'agit de Lugano, Bâle, Servette et YB», expliqueMario Frick. «Ce serait une erreur d'écarter YB. Il suffit de très peu pour que la machine se remette en marche».

YB, Lugano, Bâle et Servette donc. Peut-être aussi le FC Lucerne - cela dépend à qui on demande. Si l'on en croit un homme, une autre équipe devrait d'ailleurs faire partie de la discussion. Après la défaite 1-2 à Saint-Gall, Mattia Croci-Torti a désigné, un peu à la surprise générale, son adversaire comme grand favori. «Ils ont Geubbels, Akolo et Nsame. Avec ces attaquants, Saint-Gall doit être champion», a déclaré le Tessinois. Mais jusqu'à samedi au moins, c'est le FC Bâle qui trône en tête du classement.