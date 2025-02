Sion prend une claque face à Young Boys

Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Bastien Feller Journaliste Blick

Le FC Sion cherche à reconstruire sa défense et cela s'est vu ce samedi à Berne, où les défenseurs valaisans ont vécu un calvaire face aux attaquants de Young Boys. Ces derniers ont pris un malin plaisir à profiter des lacunes sédunoises pour frapper fort, et ce dès le début du match.

Alors que face au Lausanne-Sport les joueurs de Giorgio Contini menaient 2-0 après 12 minutes, et après 9 minutes face à Yverdon mercredi, ils obtenaient le même avantage après 17 minutes ce samedi grâce à Chris Bedia après qu'Alan Virginius a mystifié Federico Barba d'une roulette dans les seize mètres). Après 62 secondes déjà, le FC Sion encaissait l'ouverture du score d'une frappe sortie de nulle part de Rayan Raveloson qui lobait Timothy Fayulu.

Entame de match catastrophique du FC Sion

L'entame de match des Sédunois, qui ne remportaient pas un duel ou presque, allait encore empirer avec la sortie sur blessure de Marquinhos Cipriano (13e), lequel avait pris la place d'un Nias Hefti en difficulté ces dernières semaines. Ce n'était d'ailleurs pas l'unique choix tactique de Didier Tholot puisque Kevin Bua faisait son retour au jeu en remplaçant Jan Kronig à mi-terrain et Benjamin Kololli prenait la place d'Anton Miranchuk au poste de milieu offensif.

Le Chablaisien allait d'ailleurs donner raison à son coach puisqu'il réduisait la marque, sur la première incursion valaisanne dans les 16 mètres adverses, d'une frappe puissante sous la barre malgré un angle fermé (37e). Un but qui aurait pu avoir encore plus de poids si Marvin Keller avait été expulsé pour une faute sur Théo Bouchlarhem devant sa surface de réparation. Si Fedayi San ne sifflait dans un premier temps pas, Luca Cibelli présent à la VAR allait l'appeler pour lui demander d'aller voir les images. Celles-ci ne faisaient cependant pas changer d'avis l'arbitre principal de la rencontre.

Young Boys mène logiquement à la pause

Sion, malgré sa difficulté à se créer des occasions en première mi-temps, pouvait tout de même se réjouir de cette réduction du score qui relançait la partie. Sauf que, cinq minutes plus tard, après un petit temps fort valaisan (frappe de Kevin Bua détournée par Marvin Keller à la 40e), Alan Virginius, bien servi par Joël Monteiro au terme d'une transition rondement menée, pouvait inscrire le troisième pour YB.

Les Sédunois rentraient donc au vestiaire logiquement menés, mais sans doute également avec un sentiment d'injustice suite à l'épisode VAR de la 24e minute. Mais sans doute aussi un peu sonnés par ce but pris avant la pause. Et le début de seconde période allait voir YB continuer de pousser. Et Timothy Fayulu, qui réalisait malgré tout un bon match grâce à ses parades devant Christian Fassnacht (20e) et Joël Monteiro (27e), allait devoir s'employer dès la 46e et une frappe du numéro 16 bernois.

Triple changement et passage à une défense à trois

Le portier valaisan ne pouvait en revanche rien du tout sur le second but de Chris Bedia lequel, seul au deuxième poteau sur un centre d'Alan Virginius, pouvait placer sans problème sa tête dans le petit filet opposé pour sceller l'issue de la rencontre dès la 53e (4-1). Didier Tholot se décidait alors à réaliser trois changements à la 59e, faisant sortir Federico Barba, Ilyas Chouaref et Théo Bouchlarhem pour Reto Ziegler, Gora Diouf et Anton Miranchuk. La formation passait par la même occasion à trois derrière. Après tout, ce match déjà perdu pouvait donner l'occasion au staff valaisan d'effectuer des tests.

De son côté, Giorgio Contini pouvait rouler des mécaniques en faisant entrer Filip Ugrinic et Kastriot Imeri, deux internationaux suisses, pour Lukasz Lakomy et Alan Virginius. Et le Genevois allait être à l'origine du cinquième but bernois en décalant Ebrima Colley, lequel voyait sa frappe être contrée et tomber dans les pieds d'un Christian Fassnacht seul au deuxième poteau et qui pouvait battre un Timothy Fayulu impuissant. Sion encaissait là son 16e but depuis la reprise mi-janvier.

Il n'allait ensuite plus rien se passer jusqu'au terme de la rencontre, si ce n'est une frappe sur la latte de Mohcine Bouriga qui coupait un centre de Nias Hefti. Le retour en Valais risque d'être très long pour les Sédunois qui attendent toujours leur première victoire de l'année.