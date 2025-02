Sion se déplace à Berne pour y affronter un YB de plus en plus redoutable samedi (20h30). Surprise: Didier Tholot sera sur le banc. Et il espère bien voir sa défense être bien plus solide que depuis le début de l'année civile.

Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Double bonne nouvelle pour le FC Sion avant le déplacement à Berne: Kevin Bua est de retour dans l'effectif et Didier Tholot prendra place sur le banc. Initialement suspendu pour deux rencontres, le technicien français a fait appel et l'effet suspensif de la demande lui permettra d'être tout proche de ses joueurs au Wankdorf, samedi dès 20h30. «J'espère bien que l'appel permettra de réduire la suspension. Je respecte les instances du football suisse, mais j'estime qu'avec un match de suspension, j'ai payé ma dette. Je ne suis pas entré sur le terrain pour m'en prendre à l'arbitre à Lugano, mais d'abord pour saluer mes joueurs», explique le Bordelais, qui a dû prendre place en tribunes à Tourbillon contre Servette mardi (3-3) et espère bien qu'il s'agissait de la dernière fois de l'année.

Comment a-t-il fait, d'ailleurs, pour les changements? A-t-il laissé son adjoint Benjamin Bertrand décider de tout? La réponse est non. «Je n'ai pas communiqué directement, mais j'ai fait passer mes messages», assure-t-il. Lorsque Kreshnik Hajrizi a été victime de crampes, il fallait vite choisir entre Gora Diouf et Reto Ziegler pour entrer en défense centrale, ce qui n'était évidemment pas prévu, et Didier Tholot, sans communiquer directement, a donc pu faire entendre sa voix.

Des associations à trouver

Au-delà de ces péripéties personnelles, le coach a aimé la réaction de son équipe, moins les trop nombreux buts encaissés. «A Lugano, on marque deux fois, on perd. Contre Servette, on marque trois fois, on ne gagne pas. Ce n'est pas possible qu'en marquant cinq fois en deux matches, on ne gagne pas une fois», peste-t-il, conscient que le départ de Joël Schmied a fait du mal. «On ne pouvait pas retenir Joël, c'est normal, mais il y a des associations à trouver, des automatismes à travailler. On a joué des grosses équipes en ce début d'année et on en a encore à jouer. On n'a pas de réussite, mais il faut aller la chercher.»

Young Boys, pas la même équipe

Pour ce qui est du bilan comptable, Sion a remporté 13 points sur le premier tour et 14 sur le deuxième, alors que débute le troisième ce week-end, avec un déplacement compliqué à Berne. «Ce n'est pas la même équipe qu'en 2024. Ils ont gagné à Lausanne, ils en ont passé six à Yverdon. Mais on les a embêtés deux fois cette année, on espère bien continuer, même si beaucoup de choses ont changé chez eux. Ils ont aussi été aidés par leurs débuts de matches: quand tu mènes deux fois de deux buts après dix minutes, c'est plus simple», détaille celui qui demandera évidemment à ses troupes une attention particulière dans l'entame de la rencontre.

Benjamin Kololli a marqué ses deux penalties mardi. Tant mieux pour lui, assure Didier Tholot... Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Si Didier Tholot n'a pas aimé voir son équipe craquer défensivement mardi, il a aimé qu'elle ne lâche rien. Et qu'a-t-il pensé des discussions autour des penalties, que tout le stade a vu? Benjamin Kololli a marqué deux fois en quelques minutes et Barthélémy Constantin, après la rencontre, avait indiqué que c'était «au coach de régler la question». Comme toujours, l'entraîneur du FC Sion ne s'est pas caché à l'heure de commenter l'affaire. «Les deux tireurs désignés mardi étaient Ali Kabacalman et Federico Barba. Benjamin n'était pas sur la liste, ce n'était pas à lui de tirer. Du moment où il prend le ballon les deux fois, il prend la responsabilité, donc il assume. Il a marqué les deux fois, je le félicite. S'il avait raté, je lui aurais coupé la tête», répond Didier Tholot avec franchise. «Il a montré de la personnalité et du caractère et, dans un match, les frappeurs ne sont pas forcément ceux qui débutent, il y a des faits de match.» Fin de l'histoire, donc.

Benjamin Kololli doit monter en puissance physiquement

Benjamin Kololli a d'ailleurs effectué une entrée pleine de dynamisme, au-delà du caractère, et a donné entière satisfaction sur le quart d'heure passé sur le terrain. N'y a-t-il pas le risque que l'international kosovar en veuille plus, très vite? «Benjamin est très important pour moi, il le sait, on en a parlé. Il sait aussi qu'il a joué 4 matches avec Bâle l'année dernière, et qu'il sort de 30 matches en trois ans. Il ne peut pas être présent tout de suite sur le plan physique, c'est plus que normal. Je compte vraiment sur lui et je me réjouis de le voir à 100% de ses qualités physiques», répond Didier Tholot. Une titularisation à Berne ce samedi semble utopique, mais nul doute que lorsqu'il sera amené à rentrer, «Benji» sera un atout très important pour le FC Sion dans sa quête d'exploit au Wankdorf.