«Benjamin a montré son caractère et sa personnalité»

Benjamin Kololli est immédiatement allé célébrer face au Gradin Nord. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

L'entrée de Benjamin Kololli à la 81e a fait basculer ce match entre Sion et Servette dans la folie pure. L'international kosovar, en treize minutes, a marqué deux penalties, et en a provoqué un dans chaque surface de réparation: celle de Joël Mall et, moins réjouissant pour lui, celle de Timothy Fayulu. Ce qui s'appelle une entrée fracassante!

«Benjamin manque encore de rythme et peut-être qu'il ne joue pas autant qu'il le voudrait, c'est possible. Le fait qu'il décide de tirer les deux penalties montre son caractère et sa personnalité», assure Barthélémy Constantin, qui a vu comme tout le stade la discussion menant au deuxième tir. Alors que Reto Ziegler et Ali Kabacalman étaient sur le terrain, le Chablaisien n'a laissé à personne d'autre que lui le soin de tirer en face du Gradin Nord. Il en a été récompensé en inscrivant le 3-2 d'une panenka qui a dû provoquer quelques frissons au sein du staff valaisan.

Pas de penalty-gate au FC Sion

«Benjamin a marqué, donc il n'y aura pas de penalty-gate au FC Sion», a réagi Barthélémy Constantin. «C'est une chose que le coach doit régler, il n'y a pas de problème», a ajouté le directeur sportif du FC Sion. Si les Valaisans ont pris l'avantage grâce à ce doublé de Benjamin Kololli sur penalty, ils ont cependant concédé le 3-3 dans les arrêts de jeu et ressortent donc frustrés de cette rencontre. «Mais il n'y a rien à dire sur l'arbitrage, les trois penalties sont justes», estime Barthélémy Constantin.

Une panenka pleine de sang-froid pour le 3-2! Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

«Oui, on voulait la victoire, bien sûr. Mais on est sur le bon chemin. On a cassé la spirale négative en prenant notre premier point de l'année. L'équipe a montré une bonne réaction, mais on doit encore beaucoup travailler, on doit continuer de grandir», a enchaîné le directeur sportif valaisan, présent en conférence de presse à la place de Didier Tholot, suspendu.

Parmi les satisfactions de la soirée, la prestation correcte d'Anton Miranchuk. Certes, le Russe n'a pas été aussi brillant qu'à Lugano samedi, mais il a tout de même réussi quelques gestes qui montrent l'étendue de sa classe. «Ce que je vois d'Anton depuis 72 heures, c'est bien mieux. Il y a eu une remise à l'ordre à l'interne, on ne va pas mentir, et on l'a même dit publiquement aussi. Depuis trois jours, on voit un autre Anton», se réjouit Barthélémy Constantin, qui demande confirmation.

Des crampes pour le buteur Kreshnik Hajrizi

Kreshnik Hajrizi, lui, a ouvert le score d'un magnifique coup de tête sur un corner d'Anton Miranchuk, justement, et a réalisé une prestation très solide en défense centrale jusqu'à sa sortie à vingt minutes de la fin. Etait-il blessé? «Non, j'avais des crampes! Je sors de sept mois sans jouer, je dois retrouver mes sensations, mais ça va aller», explique le Sierrois, dont l'association avec Federico Barba est prometteuse.

Kreshnik Hajrizi vient d'ouvrir la marque dans le derby du Rhône. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

«On parle en italien, on essaie de trouver des automatismes pendant la semaine à l'entraînement. J'essaie de profiter de son expérience. J'ai déjà quelques années derrière moi, mais je me considère encore comme un jeune joueur, qui a des choses à apprendre. Avec son expérience du football italien, il peut m'aider beaucoup. Et c'est la même chose avec Numa Lavanchy à côté de moi, j'essaie de progresser en évoluant avec des joueurs comme eux.»

Prochaine étape, samedi à YB, son club formateur. Le FC Sion espère bien faire fructifier ce premier point de 2025 face à des Bernois qui reçoivent Yverdon ce mercredi et joueront donc deux matches de suite sur leur synthétique.