Xherdan Shaqiri ne peut pas rivaliser avec Stéphane Chapuisat!

Lors des 17 matches qu'il a disputés cette saison, Xherdan Shaqiri a marqué six buts et a réalisé onze passes décisives pour un total de 17 points. Le record absolu semble toutefois hors de portée pour l'ancienne star de la Nati.

1/4 Xherdan Shaqiri réalise pour le moment une excellente saison au FC Bâle. Photo: BENJAMIN SOLAND

Lucas Werder

Xherdan Shaqiri voulait frapper fort en revenant à Bâle. Avec six buts et onze passes décisives, le meneur de jeu a largement contribué à ce que son club puisse à nouveau rêver d’un titre en Super League. En 17 matches de championnat, il a ainsi récolté 17 points. L’ancien joueur de la Nati est à deux points d’égaler le meilleur pointeur de l’an dernier, un autre vétéran. Renato Steffen avait alors obtenu 19 points (6 buts, 13 passes décisives).

On pourrait presque se réjouir d’un record pour Xherdan Shaqiri. Seulement voilà, le bilan de Renato Steffen lors de la saison dernière est historiquement bas. Au cours des 21 saisons qui ont suivi l’introduction de la Super League (en 2003-2004), le meilleur buteur de la ligue n’était resté qu’une seule fois en dessous des 26 points. En 2006-2007, 21 points ont suffi à Mladen Petric pour remporter la palme, ce qui ne représente même pas la moitié du record absolu.

Le record est de 43 points

Ce dernier est détenu par Stéphane Chapuisat, qui a établi ce score dès la toute première saison de Super League pour Young Boys. En 2003-2004, le mythique joueur a marqué 24 fois et a été à l’origine de 19 autres buts. Cette marque de 43 points en une saison semble hors de portée… même pour Shaqiri. L’ancien joueur de Chicago devrait encore inscrire 26 buts lors des 17 derniers matches pour y parvenir. Il faut toutefois noter que la star de la cité rhénane a manqué les quatre premiers matches de la saison. Mais après le changement de mode de championnat l’an dernier, la saison de Super League dure désormais deux matches de plus qu’à l’époque de Chapuisat.

Xherdan Shaqiri peut se consoler en rivalisant en termes de nombre de points par minute de jeu. Stéphane Chapuisat a marqué un point toutes les 70 minutes lors de sa saison record, alors que Shaqiri est directement impliqué dans un but bâlois toutes les 75 minutes cette saison.

Shaqiri peut chasser Stevanovic

En 2018-2019, Miralem Sulejmani avait déjà sept buts et douze passes décisives à son actif après 16 matches. Avec une participation au but toutes les 59 minutes, le meneur de jeu d’YB aurait même pu s’attaquer au record de 43 points de Chapuisat. Mais le Serbe, après une première moitié de saison exceptionnelle, a été absent pendant des mois en raison d’une fracture du pied et d’une déchirure du tendon.

Si Shaqiri veut encore battre un record, il doit donc se concentrer sur ses onze passes décisives, qui pour le moment ne sont pas suffisantes pour une distinction. Ils sont huit joueurs à avoir eu plus de passes décisives à ce moment de la saison (c’est-à-dire 21 matches, Shaqiri en compte 17 car il est arrivé tardivement à Bâle). En 2021-2022, c’est le Servettien Miroslav Stevanovic qui a établi le record avec 15 assists lors des 21 premiers matches du championnat. Le Bosniaque n’en avait ajouté que cinq autres jusqu’à la fin de la saison, mais son total de 20 passes décisives a finalement suffi pour établir un nouveau record en Super League. Si Shaqiri maintient sa moyenne, il pourrait chasser ce score.