Ludovic Magnin: «On n'est pas trop méchants au Lausanne-Sport»

Ludovic Magnin peut se réjouir, Alvyn Sanches sera Lausannois jusqu'au terme de la saison. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Quatre matches, deux points. Le début d'année du Lausanne-Sport ne se passe comme prévu, du moins sur le plan comptable. Mardi soir au Letzigrund face à un Grasshopper à qui tout sourit depuis quelques semaines, Ludovic Magnin et ses joueurs ont une nouvelle fois dû partager l'enjeu (2-2).

Le coach vaudois, qui a perdu son milieu Antoine Bernede parti en Italie quelques heures avant le coup d'envoi, a tout de même des raisons de rester positif. Interview.

Ludovic Magnin, du côté du LS, parle-t-on d'un point de gagné ou de deux de perdus après cette partie face à GC?

C'est difficile. Lorsqu'on s'est retrouvés tout seul devant le gardien à 1-0, qu'on aurait pu mettre le deuxième, on peut parler de deux points de perdus. Quand il y a 2-1 pour GC et qu'ils ont la chance de marquer le 3-1, on peut dire que c'est un point de gagné. Puis quand on revoit l'action de la dernière minute, on a à nouveau perdu deux points. Je pense que c'était un match bizarre, sans trop de rythme, dans une atmosphère bizarre. On fait un point, on rentre avec, ça ne sert à rien de trop se poser de questions. Je pense que ça reflète quand même l'ensemble du match. L'important est de regarder vers l'avant. Beaucoup de scènes actuellement ne tournent plus trop de notre faveur. Les interventions de la VAR, des mains qui nous tombent dessus, ... Ça va tourner parce que les gars ont montré du moral, sont revenus malgré le 2-1, mettent le 2-2 et ont tenté jusqu'à la 94ème de passer l'épaule. Mais pour le moment, on fait des petites erreurs et qui nous coûtent des buts. Ce qui n'était peut-être pas le cas avant Noël.

Il manque donc au LS les détails, un brin de chance, pour qu'il puisse remporter son premier match en 2025?

La chance, il faut toujours la provoquer. Mais je pense surtout qu'on ne marque pas le nombre d'occasions qu'on a. L'efficacité n'est plus la même et on va continuer à travailler. Toutefois, le jeu proposé est bien et je pense qu'il nous manque quelques points par rapport aux performances montrées.

A l'inverse, face à vous, vous aviez une équipe à qui tout réussi en ce début d'année.

Tu arrêtes un penalty, mais tu prends un ciseau, ... Ça fait partie du foot et je pense que les gens viennent aussi pour ça au stade. Même si pour nous, ce n'est pas top de voir que cela tombe ce jour-là. Ça va tourner.

Comme face à Saint-Gal, votre équipe n'a rien lâché et a fait preuve de beaucoup de caractère. Le début d'année est réussi de ce côté-là.

On ne va jamais rien lâcher, l'équipe l'a compris. Actuellement, il y a beaucoup de faits de jeu qui ne sont pas de notre côté, on le sait. Il y a aussi tout un contexte, avec la période des transferts, qui n'est jamais facile à gérer. Mais c'est ce qu'on voulait aussi. On voulait développer des joueurs, on voulait être attractifs, on voulait qu'on parle de nous en bien. Donc, il faut accepter que beaucoup de joueurs de notre équipe aient été convoités et seront convoités. Ils doivent apprendre à gérer ça, c'est quelque chose de nouveau pour eux. Ils prennent de l'expérience sur d'autres aspects qui influencent aussi le terrain.

Avoir pu garder Alvyn Sanchez jusqu'à la fin du championnat, c'est un autre gros point positif pour le LS. On a encore vu ce soir son importance et son talent avec un nouveau but magnifique.

Oui, son pointu (Rires). Même si je pense qu'il n'est pas encore à son maximum, comme toute l'équipe. On peut encore s'améliorer. Mais son cas montre aussi l'attachement des joueurs à cette équipe, la volonté qu'ils ont de finir cette saison ensemble, de faire quelque chose de bien. Cela me rend très heureux de voir que des joueurs qui ont des convoitises priorisent de rester au Lausanne-Sport pour finir cette aventure. Ça montre aussi qu'on n'est pas trop méchants au Lausanne Sport.

Antoine Bernede parti, souhaitez-vous du renfort au milieu?

Son départ était prévu. On prépare le départ de Sanches et de tous les joueurs qui deviennent attractifs. Pour le cas de Bernede, on avait déjà anticipé son transfert en début de saison avec Koba Koindredi. On partait du principe que l'un de nos milieux de terrain allait éventuellement nous quitter. J'ai eu le luxe lors du premier tour d'avoir plusieurs joueurs de qualité sur la même position et de devoir en mettre sur le banc. Ce soir (ndlr: mardi), Koba était suspendu, mais je pense qu'on a encore des joueurs au niveau et sur cette position-là, je ne me fais pas trop de soucis.

Votre prochain match sera le derby vaudois face à Yverdon Sport samedi. La rencontre idéale pour véritablement lancer cette année 2025?

Le prochain match est de toute façon idéal, cela fait quatre matches qu'on n'a pas gagné. Mais attention, on a vu qu'Yverdon s'est renforcé, qu'ils ont un budget conséquent, une masse salariale comme la nôtre. Ça va être de nouveau un gros derby. Je sais que par rapport à l'histoire des clubs, on parle de grand frère et de petit frère, mais actuellement, il faut être conscient qu'il n'y a pas une si grande différence entre les deux clubs.

Le petit avantage pour le LS est d'avoir ce jour de repos supplémentaire par rapport à YS qui joue ce mercredi soir face à Young Boys.

Voilà, mais dans trois semaines, on jouera contre Servette après un match de Coupe qu'ils n'auront pas eu durant la semaine. Les avantages et les désavantages me fatiguent. Cela ne joue aucun rôle.