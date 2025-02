Anton Miranchuk et le FC Sion ont pris leur premier point de l'année ce mardi. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Quelle fin de match à Tourbillon, où l'entrée de Benjamin Kololli a complètement déboussolé un Servette FC qui pensait bien tenir la victoire! Les Genevois menaient en effet 2-1 à la 81e lorsque l'international kosovar a fait son apparition sur la pelouse. Cinq minutes plus tard, il obtenait le penalty du 2-2 (main de Théo Magnin), qu'il transformait lui-même. Et à la 88e, le même Benjamin Kololli inscrivait (d'une panenka!) le penalty du 3-2, consécutif à une faute de main de Keigo Tsunemoto. Entre ces deux réussites, Dereck Kutesa avait trouvé le poteau au cours d'une fin de rencontre complètement folle.

Sion, devant son public, pensait alors avoir pris trois points inespérés à dix minutes de la fin, mais qui seraient venus récompenser son abnégation. Mais voilà qu'une faute de main de... Benjamin Kololli (!) à la 94e est venu offrir un penalty à Servette, qu'Enzo Crivelli a transformé d'un maître-tir en pleine lucarne (3-3)! Folie pure à Tourbillon!

Dereck Kutesa sur le banc au coup d'envoi

Pour ce derby, Thomas Häberli avait décidé de se priver au coup d'envoi de Dereck Kutesa et de faire débuter deux joueurs cumulant zéro minute de jeu en Super League: le nouvel arrivé Joseph Nonge et l'attaquant Victory Beniangba, de retour de blessure. Comme prévu, la charnière centrale était composée d'Anthony Baron et de Kasim Adams, vu que Steve Rouiller (suspendu) et Yoan Séverin (blessé) étaient indisponibles.

La première période a été très vivante, marquée par une vraie envie de jouer de part et d'autre, mais aussi par des erreurs individuelles effarantes. Kasim Adams en a été le symbole le plus marquant, lui qui a multiplié les approximations et les cadeaux à l'attaque valaisanne, comme sur cette action de la 12e où il a offert le ballon de manière inexplicable à Théo Bouchlarhem. Celui-ci a pu servir Théo Berdayes, qui a buté sur Joël Mall. Corner pour Sion, que bottait magnifiquement l'artiste Anton Miranchuk sur la tête de Kreshnik Hajrizi, plus fort dans le duel que... Kasim Adams, décidément bien malheureux. 1-0 pour Sion!

Les Genevois semblaient alors un peu perdus, même si Miroslav Stevanovic et, surtout, Victory Beniangba se sont créés chacun une occasion d'égaliser, et Ilyas Chouaref, sur un nouveau cadeau de Kasim Adams (décidément...) a eu une chance immense d'aller faire le break. La course de l'attaquant du FC Sion s'est cependant brisée sur Joël Mall, bien sorti à sa rencontre. Dommage pour les Valaisans, qui étaient bien dans le match durant la première demi-heure.

Le 100e assist de Miroslav Stevanovic avec Servette

L'égalisation genevoise est ainsi arrivée un peu de nulle part à la 45e, ou plutôt du pied magique de Miroslav Stevanovic. Le génie bosnien a pu magnifiquement centrer pour Alexis Antunes, pas très en réussite jusque-là, et délivrer sa... 100e passe décisive depuis son arrivée à Servette! Le SFC revenait ainsi dans la partie au meilleur moment.

Un derby du Rhône enflammé! Photo: keystone-sda.ch

Thomas Häberli prenait alors la décision de faire entrer Dereck Kutesa à la pause afin de dynamiter les flancs valaisans, sortant Victory Beniangba, auteur d'une première période discrète mais pas du tout honteuse. Kasim Adams a lui livré une première période à montrer dans tous les films d’horreur. Un match abominable pour le Ghanéen, même si sa deuxième période a été correcte, au moins.

Sion prend son premier point de l'année

Servette faisait alors la différence à la 52e grâce à un centre d'Alexis Antunes pour Miroslav Stevanovic, lequel devançait Nias Hefti pour inscrire le 2-1 juste devant des supporters grenat en fusion. Tout semblait joué jusqu'à cette 81e minute et l'entrée en jeu de Benjamin Kololli, laquelle a véritablement tout changé dans cette partie, tout d'abord en bien pour le FC Sion, puis en moins bien avec cet ultime penalty concédé.

Sion prend donc son premier point de l'année 2025, tandis que Servette enchaîne un quatrième nul en quatre matches. Le plus fou: les deux équipes peuvent ressortir frustrées de cette rencontre!

Prochaine étape pour les deux équipes: Sion se déplace à 20h30 samedi à Berne pour y affronter YB. Servette reçoit Bâle dimanche (14h15 à la Praille).