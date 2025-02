Le Lausanne-Sport tombe dans le piège de Grasshopper

Lausannois et Zurichois se quittent dos à dos. Photo: Pius Koller

Bastien Feller Journaliste Blick

Après son nul face à Lucerne (0-0) et ses défaites face à Saint-Gall (3-2) et Young Boys (1-2), le Lausanne-Sport se rendait à Zurich avec la ferme intention d'arracher sa première victoire de l'année face à Grasshopper. Mission manquée pour un LS, sans Antoine Bernede (parti en Italie) et sans Koba Koindredi (suspendu), qui est tombé dans le piège d'une équipe en forme en ce début d'année après sa victoire face au FC Sion (0-1) et ses nuls contre Young Boys (0-0) et Servette (1-1).

Grasshopper commence mieux la rencontre

En confiance donc, les Zurichois commençaient le mieux la rencontre. Par deux fois, les attaquants de Tomas Oral faisaient passer un frisson aux défenseurs lausannois. C'est tout d'abord Nestory Irankunda qui forçait Karlo Letica à la parade (14e), avant que le gardien du LS ne soit sauvé par un retour important de Raoul Giger devant un Sonny Kittel qui s'apprêtait à pousser le ballon au fond.

Une fois véritablement entré dans leur match, les Vaudois mettaient enfin véritablement le nez à la fenêtre. Noë Dussenne pensait même mettre son équipe sur la voie du succès sur un corner bien tiré par Olivier Custodio (27e). Mais, problème pour le défenseur belge, Nico Gianforte décidait de signaler une faute de sa part sur Dirk Abels.

Nouveau bijou d'Alvyn Sanches

Rien à redire en revanche pour le corps arbitral sur le nouveau petit bijou d'Alvyn Sanches quelques minutes plus tard. Après un long coup de tête de Raoul Giger vers l'avant côté droit et une subtile déviation de Kaly Sène, le numéro 80 pouvait s’infiltrer dans la surface et marquer d’un pointu croisé (29e). GC n'allait toutefois pas se laisser abattre et Adama Bojang, après avoir pris le dessus dans son duel avec Karim Sow, voyait sa frappe lécher la latte de Karlo Letica (32e).

Les 22 acteurs pouvaient ensuite rentrer se réchauffer aux vestiaires et une question était sur toutes les lèvres: Tomas Oral allait-il, comme à Sion et à Genève, une nouvelle fois faire basculer la rencontre grâce à ses changements? Le début de la seconde période pouvait laisser penser que oui, avec un GC qui, sans se procurer de véritables occasions de but, revenait plus fort, notamment sur le plan de l'agressivité et de détermination.

Tomas Oral allait-il une nouvelle fois faire basculer une rencontre?

Côté lausannois, Ludovic Magnin se décidait à faire sortir Fousseni Diabaté pour faire entrer Aliou Baldé. Et sur sa première accélération, l'ailier prêté par l'OGC Nice parvenait à récupérer un ballon qui semblait «mort», pour servir un Kaly Sène qui butait sur Justin Hammel (52e). Dans la foulée ou presque, Karim Sow pensait obtenir un penalty, mais la VAR validait la décision de l'arbitre assistant qui signalait un hors-jeu préalable du défenseur lausannois.

Si les changements opérés à la mi-temps par Tomas Oral donnaient déjà un meilleur élan à GC, que dire de celui effectué à la 62e? En effet, à peine entré en jeu, Turhan Tugra, 17 ans et qui fêtait sa troisième apparition dans l'élite, pouvait égaliser après un débordement en transition de Nestory Irankunda (64e). Le staff vaudois se décidait ensuite à sortir un Karim Sow en difficulté, remplacé par Kevin Mouanga, et Kaly Sène, qui aura manqué sa seule véritable occasion de but, pour Alban Ajdini.

Arrêt miraculeux de Karlo Letica

Ne parvenant pas à se frayer un chemin dans la muraille zurichoise, Jamie Roche s'essayait de loin et forçait Justin Hammel à une parade difficile (71e). L'occasion pour lui de montrer une nouvelle fois qu'il est l'une des valeurs sûres de Super League à ce poste. Tout comme Karlo Letica qui s'interposait dans la foulée devant Tugra Turhan et les 2589 spectateurs présents au Letzigrund (72e). Le portier croate du LS n'avait en revanche rien à faire devant la reprise de volée complètement manquée de Nestory Irankunda des cinq mètres (76e).

Sauf que si l'attaquant zurichois ratait sa frappe, c'est en grande partie en raison d'une faute de main de Raoul Giger sur le centre qui venait de la droite. Après consultation de la VAR, Nico GIanforte désignait logiquement le point de penalty. Buteur à Sion, Tomas Veron Lupi décidait de s'en charger, mais manquait. Mais après un rapide retour du ballon, Nikolas Muci faisait lui bel et bien trembler les filets d'une bicyclette (79e).

Le portier du LS allait ensuite empêcher GC de plier la rencontre sur une tête de Maksim Paskotsi magniquement dévié sur sa latte (84e). Un arrêt déterminant puisque Fabricio Oviedo, bien servi par Morgan Poaty, égalisait dans la foulée (85e). Après un ultime miracle de Justin Hammel devant Noë Dussenne (92e), Nico Gianforte pouvait mettre un terme à une rencontre riche en rebondissements et qui se termine sur un nul qui doit probablement frustrer tout le monde.