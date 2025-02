Antoine Bernede n'a pas eu le temps de faire ses adieux aux supporters du LS. Photo: freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

La journée commence bien mal pour les amoureux du Lausanne-Sport! Le Hellas Verona FC a en effet officiellement annoncé l'arrivée du milieu de terrain français Antoine Bernede, prêté avec option d'achat obligatoire par le club vaudois.

Ce départ est un véritable coup dur pour le Lausanne-Sport, qui perd un titulaire indiscutable au coeur du jeu, où il formait un trio plus qu'intéressant avec Jamie Roche et Alvyn Sanches. Ce départ ouvre la possibilité à plus de temps de jeu pour Koba Koindredi et Olivier Custodio, à moins que le LS passe à l'offensive sur le marché des transferts. Stéphane Henchoz l'avait déclaré avant Noël: en cas de départ d'un joueur majeur, ce qui n'était pas souhaité, le LS saurait anticiper. L'avantage suisse est connu: le mercato dure jusqu'au 17 février.

En attendant, il faudra faire sans Antoine Bernede ce mardi au Letzigrund pour y défier GC (20h30).