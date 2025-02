Alors que l'Allemagne teste les micros ouverts, qu'en est-il de la Suisse?

Alors que l'Allemagne s'est essayée aux micros ouverts sur certains de ses arbitres le week-end dernier, l'Association suisse de football fait savoir que des études sont en cours dans le but d'améliorer l'utilisation et la communication de la VAR en Super League.

Les arbitres suisses pourront-ils un jour expliquer leur décision prise avec l'aide de la VAR à tout le stade? Photo: Marc Schumacher/freshfocus

Bastien Feller Journaliste Blick

Au Cornaredo samedi soir, spectateurs et joueurs étaient plongés dans la confusion lorsque l'arbitre Alessandro Dudic, après consultation de la VAR, désignait le point de penalty à la 94e minute de la rencontre entre Lugano et Sion pour une faute passée inaperçue ou presque (3-2). Pendant ce temps, en Allemagne, une tout autre expérience était en cours: les arbitres testaient les micros ouverts pour expliquer leurs décisions en direct au stade et aux téléspectateurs, comme cela se fait en football américain.

Samedi, le match de deuxième division entre Düsseldorf et Ulm (3-2) a été la toute première rencontre lors de laquelle les officiels ont été placés sur écoute générale. Plus tard ce même jour et dimanche, quatre clubs, de l’élite cette fois-ci, ont expérimenté les micros ouverts: le Bayern Munich, leader qui a reçu Kiel (4-3), Leverkusen, second qui a battu Hoffenheim (3-1), et Francfort, troisième, qui a partagé l'enjeu contre Wolfsburg (1-1). «Le but est de renforcer la transparence des décisions arbitrales et d’assurer leur meilleure compréhension au sein des supporters», déclarait dans un communiqué Ansgar Schwenken, chef des opérations des matches de la Ligue allemande de football.

«Pas de penalty – hors-jeu!»

«Le penalty a été vérifié. Après examen des images, une position de hors-jeu a été constatée. C’est pourquoi la décision est la suivante: Pas de penalty. Hors-jeu!», annonçait, à l'ensemble d'une BayArena pendue à ses lèvres, Robin Braun à la 22e minute de jeu grâce à son micro. La réaction du public de Leverkusen n'a d'ailleurs pas tardé à se faire entendre sous la forme de sifflets et de chants anti-DFB (Fédération allemande de football).

Cette initiative pourrait-elle voir le jour en Super League? «Le département des arbitres d’élite suit de près les évolutions internationales, notamment celles de l’UEFA et de nos pays voisins», indique Dani Wermelinger, chef de la commission des arbitres de l’Association suisse de football. «Nous sommes aussi en contact permanent avec la SFL (Swiss Football League) pour évaluer nos capacités techniques.»

Pour l’instant, la priorité semble être un format plus accessible, inspiré de l’Italie et de la France, où les décisions de la VAR sont expliquées via des vidéos commentées. Mais l’expérience allemande sera étudiée de près. «Toutes les options impliquent des défis techniques et nécessitent des ressources adaptées, notamment pour la mise en œuvre et la formation», souligne Wermelinger. «Nous sommes très ouverts à une évolution dans la communication du VAR et nous échangerons avec nos collègues allemands avant de tirer nos conclusions.»