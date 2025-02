1/10 L'attaquant du FC Bâle Bénie Traoré n'a pas passé un bon dimanche. Photo: Pius Koller

La rédaction football de Blick

La Super League continue ce mardi déjà avec Sion-Servette et GC-Lausanne! Avant ces deux coups d'envoi, il est temps de se pencher sur la Top-Team et la Flop-Team de la 21e journée!

La Top Team de la 21e journée

Photo: DR

Marwin Hitz (Bâle): Peu importe si Juan José Perea se trouve juste hors-jeu lors de son énorme occasion: Marwin Hitz réussit un arrêt magnifique. Et ensuite, il décide du match en détournant le penalty de Mounir Chouiar.

Pius Dorn (Lucerne): Une activité impressionnante sur le côté droit. Il offre l'assist sur le deuxième but lucernois.

Mariano Gomez (FCZ): Tout peut aller si vite. Arrivé cet été, il est déjà le défenseur central le plus ancien du FC Zurich! La manière dont il a dirigé ses coéquipiers mérite le respect.

Loris Benito (YB): Fait une entrée impeccable à l'endroit même où il s'est déchiré le ligament croisé il y a exactement un an. Et verse ensuite quelques larmes.

Mattia Zanotti (Lugano): Comme d'habitude, Mattia Zanotti se montre très engagé sur le côté droit. Face à un Nias Hefti dépassé, il se fait particulièrement remarquer en étant décisif sur les deux premiers buts de Lugano.

Anton Miranchuk (Sion): L'éminent milieu de terrain marque enfin son premier but en Super League. Une belle reprise de volée qui est presque couronnée par une passe décisive supplémentaire pour Ilyas Chouaref. Le Russe est présent défensivement et offensivement.

Filip Ugrinic (YB): Un but, une passe décisive. Après la sortie de leur meneur de jeu, touché à l'orteil, les Bernois baissent d'un ton.

Tyron Owusu (Lucerne): Performance impressionnante du jeune joueur, qui a connu beaucoup de malchance dans sa jeune carrière. Il couronne sa performance par un but en solo.

Marley Aké (Yverdon): L'un des bénéficiaires du changement tactique de Paolo Tramezzani, le nouvel entraîneur d'Yverdon. Le Français se trouve désormais plus près du but adverse. Contre Winterthour, il obtient un penalty et marque le but décisif.

Adrian Grbic (Lucerne): C'est maintenant que l'Autrichien prend vraiment son envol. Lors de ses trois dernières sorties, il a marqué à chaque fois.

Dereck Kutesa (Servette): Assure une grande activité sur son côté et ouvre la marque. Il a retrouvé ses talents de magicien au sein d'une attaque servettienne en souffrance.

La Flop Team de la 21e journée

Photo: DR

Stefanos Kapino (Winterthour): Le gardien grec continue de montrer des performances fluctuantes. Contre Yverdon, il provoque un penalty et offre le 2-0 aux hôtes dans la lutte contre la relégation.

Chima Okoroji (Saint-Gall): Sa mauvaise passe est à l'origine du 0-1. Tente des choses offensivement, mais cela ne fonctionne pas.

Kévin Mouanga (Lausanne): Il remplace Karim Sow en défense centrale et est loin d'apporter de la sérénité dans le match. Trop précipité, également dans son jeu de passes.

Nias Hefti (Sion): Soirée extrêmement difficile pour le latéral, qui ne peut rien faire face à son adversaire Mattia Zanotti. Nias Hefti commet en outre plusieurs erreurs techniques grossières.

Fabian Frei (Winterthour): Emblématique de la défaite de Winterthour dans le duel de bas de tableau à Yverdon. Dépassé par le rythme du milieu de terrain adverse, notamment par Mateusz Legowski.

Bastien Toma (Saint-Gall): Qui l'a vu? N'est jamais entré dans le match contre Lucerne, à part un tir inoffensif en première mi-temps. Il prend un jaune et termine sa journée après moins d'une heure de jeu.

Léo Leroy (Bâle): Forme avec Léon Avdullahu le centre du jeu bâlois, que le FC Zurich fait parfois tourner en bourrique en première mi-temps.

Mounir Chouiar (FCZ): Celui qui s'empare d'un penalty pour lequel un autre coéquipier était prévu, doit au moins marquer. Il ne le fait pas, ce qui coûte à Zurich une possible victoire.

Bénie Traoré (Bâle): Se casse les dents sur son adversaire Samuel Ballet, mais il est de toute façon étonnamment peu incisif. Après la pause, il peut regarder de l'extérieur comment son néo-coéquipier Philip Otele s'en sort nettement mieux.

Juan José Perea (FCZ : Ceux qui veulent voir le bon côté des choses disent: au moins, il se crée des occasions. Tous les autres voient comment il échoue à trois mètres de Marwin Hitz. Un attaquant à la recherche d'un but, donc en manque de confiance.

Ilyas Chouaref (Sion): A le 1-2 au bout du pied, mais l'attaquant franco-marocain rate son grosse occasion en un contre un avec le gardien Amir Saipi. Seul un but aurait pu sauver sa prestation globalement médiocre.