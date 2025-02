Thomas Häberli: «Dereck Kutesa est un joueur comme les autres»

Thomas Häberli a décidé d'attendre quarante-cinq minutes avant de faire entrer Dereck Kutesa ce mardi. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Thomas Häberli a surpris tout le monde, y compris Dereck Kutesa lui-même, en décidant de se priver du meilleur ailier du championnat à l'heure d'aller défier Sion à Tourbillon ce mardi. Entré à la pause, le «magicien» a fait très mal à la défense valaisanne, mais a dû regarder la première période depuis le banc de touche. Dès lors se pose la question la plus évidente et la plus simple de toutes: pourquoi?

Avec le recul, la bonne décision?

«C'était le plan. Il a posé beaucoup de problèmes à l'adversaire en deuxième période, on voulait profiter de ses jambes fraîches pour tuer le match», a répondu Thomas Häberli, qui assume complètement son choix délibéré. «C'est un joueur comme les autres. On a joué samedi, on va rejouer ce week-end, j'ai décidé de faire tourner. On a joué trois matches avec lui d'entrée en 2025 et on n'a pas gagné non plus, comme avec d'autres joueurs», a rappelé l'entraîneur du Servette FC, qui n'a aucun regret. «Si c'était la bonne décision? Si tu ne gagnes pas, ce n'est jamais bien... Mais on a pu voir des autres joueurs.» Parmi lesquels Victory Beniangba, lequel s'est créé une grosse occasion à la 20e, mais a buté sur Timothy Fayulu, lequel a pu dévier sa frappe en corner.

Dereck Kutesa est entré à la pause ce mardi et a touché le poteau à la 87e. Photo: keystone-sda.ch

«Victory a fait 4 ou 5 entraînements avec nous depuis son retour de blessure et j'ai décidé de lancer Joseph Nonge, qui est arrivé cet hiver, et qui a eu 3 ou 4 entraînements avec le groupe. On a pris un certain risque, mais on ne peut pas toujours attendre 75 minutes pour voir les joueurs», a encore dit Thomas Häberli.

L'ironie mordante de Thomas Häberli

Servette n'a toujours pas gagné en 2025, et le bilan du deuxième tour n'est pas bon, avec une victoire, sept nuls et trois défaites. Thomas Häberli n'a pas de peine à l'admettre, mais tient tout de même à défendre les prestations de son équipe. «C'est toujours un plaisir de nous voir jouer, on se crée des occasions, on a des poteaux. On va continuer comme ça et on va gagner des matches.» L'entraîneur du Servette FC s'est même montré caustique dans son discours face aux journalistes, alors que lui était posée la question de son avenir à la tête de l'équipe. «C'est incroyable, on est encore quatrièmes, devant ce Lausanne-Sport que vous aimez bien voir jouer... Sur les onze derniers matches, on a une victoire, sept nuls et trois défaites. Et on est encore quatrièmes, c'est incroyable, non?»