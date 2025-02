Kastriot Imeri a inscrit son premier but de la saison en Super League mercredi face à Yverdon. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Bastien Feller Journaliste Blick

La cicatrice présente sur le genou droit de Kastriot Imeri témoigne à elle seule des difficultés que le Genevois a dû traverser depuis son arrivée à Young Boys à l'été 2022. Absent pratiquement tout l'exercice 2023-2024 (10 matches), il est peu aligné par Patrick Rahmen en début de saison 2024-2025, puis un peu plus par Joël Magnin lors de la deuxième moitié du premier tour. Le numéro dix bernois espère maintenant, sous les ordres de Giorgio Contini, définitivement s'imposer à Berne ce printemps. Interview.

Rentrer en jeu et enfin marquer ce premier but en championnat cette saison, qu'est-ce que cela procure comme émotion?

Cela fait du bien. Ça fait un moment que j'attendais ce but. Je me connais, j'aime marquer et j'espère qu'avec ce but, je vais réussir à me lâcher, à faire ce que je sais faire de mieux.



On a retrouvé sur cette action le Kastriot Imeri qui faisait des merveilles à Servette.

Oui (sourire). Depuis que le nouveau coach est là, il me fait confiance. Il me dit: 'Joue au ballon, je sais que tu as les capacités. Donc joue, fais-toi plaisir.' Et là, ça récompense tout le travail que je fais depuis mon retour de blessure après cette période qui était très compliquée. Aujourd'hui, je me sens bien et j'espère que ça va fonctionner ces six prochains mois.



Cela fait deux ans et demi que tu es arrivé à Young Boys. Je pense dire sans trop me tromper que les choses ne se sont pas passées comme tu l'espérais.

Non, c'est clair. Mais parfois, il y a des obstacles qui se présentent sur ta route. Bien sûr que je pensais venir ici et exploser encore plus, ce qui n'a pas vraiment fonctionné ces deux premières années. Mais je suis quelqu'un de très patient, qui travaille énormément et qui aime les challenges. Là, j'en ai un second qui est apparu. Le premier, c'était de venir ici. Le deuxième, c'est de prouver.

Tu sens que ça peut être un nouveau départ pour toi à Berne? Il y a un nouveau coach qui vient d'arriver et tu reviens en forme au même moment.

Ma première saison a été compliquée avec l'adaptation, mais je la juge correcte, même si j'attendais plus de moi. Ensuite, je n'ai presque pas joué durant un an. Donc oui, j'espère que c'est un nouveau départ avec un nouveau coach et avec des joueurs comme Fassnacht qui reviennent au club, ou d'autres, comme Bedia que je connais très bien, qui ont rejoint le parcours. Mais je ne veux pas me stresser, cela viendra petit à petit.

A Glasgow, tu as passé une bonne partie de la deuxième mi-temps à t'échauffer, sans toutefois entrer en jeu. Mais il était possible de te voir encourager tes coéquipiers de la même façon que les supporters présents derrière, en tapant dans tes mains dans le même rythme qu'eux. Tu aimes ce club.

Oui, j'aime ce club, j'aime ses fans, j'aime qu'ils soient toujours là, malgré le début de saison qu'on fait. Ils ont toujours été là pour nous soutenir, en déplacement ou bien à la maison. Je vois que les supporters sont aussi beaucoup derrière le club et ça, ça me fait plaisir. Si je peux leur faire comprendre que moi aussi, j'aime ce qu'ils donnent, je pense que ça peut rendre fier tout le monde. Je suis quelqu'un de très famille, donc je me sens bien ici.

Il te reste un an et demi de contrat, des discussions autour d'un nouveau bail ont-elles débuté?

Non, on est vraiment concentré sur cette fin de saison qui est importante. On veut rapidement remonter au classement. Et ensuite, on verra.



Justement, Lugano a perdu face à Saint-Gall. Vous vous rapprochez donc encore de la tête. Sens-tu que vous pouvez encore remonter tout en haut?

Oui, bien sûr qu'on peut remonter et c'est ce qu'on veut faire. Tout le monde le sait, YB, c'est premier ou deuxième. C'est en haut du classement et pas en bas. On a une équipe qui est complète, avec un banc qui est complet. On peut faire la différence à tout moment. On va y arriver, j'en suis sûr. J'ai confiance en cette équipe, j'ai confiance en la qualité qu'on a, au coach, au staff. Ces victoires face à Lausanne et Yverdon nous font du bien.

Il se passe quelque chose à Berne depuis ce début d'année.

On a connu un début de saison compliqué et on s'est tous regardés dans le blanc des yeux pour se dire la vérité, que ce n'est pas notre place et qu'il faut faire les choses correctement. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est gagner des matches.