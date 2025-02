Le joueur de Zurich arrêté absent de l'entraînement

Le défenseur du FCZ Daniel Denoon (à droite) en discussion avec le coach Ricardo Moniz. Photo: Pius Koller

Tobias Wedermann et Marco Mäder

Mardi, Daniel Denoon a été arrêté. Il s'agit d'une «procédure du ministère public pour suspicion de délit contre le patrimoine», confirme le procureur général du canton de Zurich à la demande de Blick. Un jour plus tard, le jeune homme de 21 ans est absent de l'entraînement du FCZ au centre sportif de Heerenschürli. On ne sait actuellement pas ce qu'il adviendra de Daniel Denoon sur le plan sportif et privé.

Le FC Zurich tiendra une conférence de presse à partir de 13 heures. L'intérêt est grand: une vingtaine de journalistes se sont inscrits pour cette rencontre avec les médias. Mais on peut pour le moins douter que le club dise quelque chose sur le cas Daniel Denoon.