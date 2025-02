Anthony Sauthier: «J'aurais préféré un autre cadeau d'anniversaire»

Anthony Sauthier a vécu une soirée d'anniversaire compliquée à Berne. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

«J'aurais préféré un autre cadeau d'anniversaire», sourit Anthony Sauthier, 34 ans ce mercredi, au moment d'aborder le débrief de la très compliquée rencontre d'Yverdon Sport à Berne. Les faits? Une défaite nette et sans appel 6-1 contre le champion en titre.

Ce revers, les Yverdonnois se le sont toutefois presque construit tout seul. Dès la 5e minute de jeu, sur une touche que Lewin Blum a l'habitude de faire longue, Christian Marques laissait filer un autre Christian, Fassnacht, qui pouvait tromper tout tranquillement Paul Bernardoni. Quatre minutes plus tard, un autre nouveau venu côté bernois, Rayan Raveloson, trouvait le fond du filet du portier nord vaudois. Une nouvelle fois avec la complicité de l'international portugais M21 (celui-ci concédait encore un penalty en seconde période) qui déviait malencontreusement la frappe du Malgache.

«C'était beaucoup trop facile pour eux»

2-0 pour YB après dix petites minutes de jeu, la messe semblait dite et c'était sans compter l'expulsion directe de Djibril Diop à la 42e pour un coup de pied sur Chris Bedia. «On peut dire qu'on s'est tiré une balle dans le pied. On sait que venir ici face à une bonne équipe de Young Boys sur son synthétique, ce n'est jamais facile. Même s'ils sont un peu moins bien cette année. Ça a été compliqué, 2-0 après 9 minutes, carton rouge ensuite. Rien n'allait ce soir et le résultat est logique», analyse le défenseur yverdonnois, lequel a senti un YB bien meilleur qu'au premier tour.

«Après les deux buts, on a un peu reculé et on a pris ce rouge. C'était beaucoup trop facile pour eux, ensuite, même pour ressortir les ballons. Je voyais Benito qui faisait des courses pour aller centrer, les milieux de terrain qui étaient tous seuls, les ailiers en un contre un sur les côtés. Ils avaient la vitesse quand ils venaient sur nous. C'était un match compliqué et oui, ils étaient meilleurs que le premier match, clairement.»

Derby vaudois samedi face au LS

Le Genevois, qui s'est d'ailleurs montré ravi qu'Antonio Marchesano ait pu marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs, ne souhaite donc pas tirer la sonnette d'alarme après la prestation défensive d'YS. «Il ne faut surtout pas s'inquiéter et oublier ce qu'on a fait lors des trois premiers matches. J'espère que ce n'était qu'une rencontre comme ça. Il y a vite une partie qui arrive face à Lausanne et il faudra rectifier le tir», poursuit-il, en acquiescant qu'une telle rencontre peut être idéale pour relancer la machine. «On se dit tout le temps qu'on peut lancer une série lors d'un derby, déjà face à Servette (ndlr: 0-0 le 25 janvier). Pourquoi pas cette fois dans un bon derby, devant du monde. On se réjouit de cette partie.»

Anthony Sauthier le sait toutefois, YS devra montrer autre chose pour espérer prendre une revanche sur le voisin vaudois qui l'a déjà surclassé à deux reprises cette saison (3-1 et 0-3). «Il faudra déjà qu'à la fin de la rencontre, on puisse se regarder dans une glace par rapport aux supporters qui ont fait le déplacement, tous ceux qui nous soutiennent. Et oui, on veut prendre notre revanche puisqu'ils ont gagné chez nous. Mais d'abord, il faut prendre des points pour obtenir le maintien le plus vite possible.»

Pour affronter le Lausanne-Sport, Paolo Tramezzani devra revoir sa défense puisque Djibril Diop sera donc suspendu. Le technicien italien pourra toutefois se réjouir de retrouver un Boris Cespedes suspendu pour le déplacement au Wankdorf.