Didier Tholot a encore un an de contrat au FC Sion, mais...

Didier Tholot sera-t-il sur le banc du FC Sion à la reprise? L'entraîneur a rempli tous ses objectifs, possède encore un an de contrat et le public l'adore. La question ne devrait logiquement pas se poser. Mais elle est toutefois bien réelle.

Didier Tholot l'assure: il n'a jamais eu peur pour sa place cette saison. Mais le FC Sion et lui ne débuteront pas la saison suivante sans une bonne discussion. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Didier Tholot a encore un an de contrat au FC Sion et, ailleurs, la question de savoir s'il serait toujours l'entraîneur en chef à la reprise de l'entraînement dans un mois ne se poserait pas. L'objectif du maintien est rempli, le contrat valide, la relation avec les fans optimale. Mais nous sommes à Sion. Et les flèches lancées en direction de son entraîneur par le président Christian Constantin tout au long de cette saison pourraient avoir des répercussions. D'où les questions légitimes qui ont été posées à Didier Tholot après le succès face à GC samedi, alors que le technicien, fort logiquement, avait refusé d'évoquer son cas personnel avant la rencontre. Cette fois, le maintien en poche, il n'a rien éludé.

«J'ai encore un an de contrat, c'est un fait. Ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours envie d'être sur un banc», a-t-il commencé par dire. Sur le banc du FC Sion? «C'est un banc où je me sens un peu chez moi, non?», a-t-il souri, avant de détailler son sentiment profond. «L'important, ce n'est pas Didier Tholot ou Christian Constantin, c'est de savoir où va le FC Sion et comment il y va.» Des paroles claires, qui ne franchissent pas la ligne rouge, mais font comprendre la vérité: Didier Tholot est fatigué. Et, s'il ne va pas démissionner, très loin de là, il ne se voit tout de même pas continuer comme si de rien n'était.

Interrogé un peu auparavant en zone mixte, Barthélémy Constantin ne disait d'ailleurs pas le contraire. «Didier a un an de contrat. Après le championnat, comme toujours, on fera un bilan avec l'entraîneur», a répondu le directeur sportif du FC Sion à la même question: Didier Tholot sera-t-il l'entraîneur du FC Sion en juillet?

Le premier coach à tenir deux saisons complètes!

Didier Tholot ne découvre pas le FC Sion, bien au contraire, et aucun entraîneur ne le connaît mieux que lui. Stéphane Fournier, mémoire du club valaisan et journaliste emblématique du Nouvelliste, a d'ailleurs souligné un fait majeur pendant la conférence de presse: Didier Tholot est le premier entraîneur à survivre à deux saisons complètes avec Christian Constantin! Comment le prend-il? «Quelque part, je m'en fiche un peu», a-t-il répondu. La priorité: le travail effectué. «Ce qui m'importe, c'est de comparer la situation du club quand je suis arrivé et celle où il se trouve aujourd'hui. On oublie assez rapidement qu'il y a un an, on était en Challenge League et que la plupart des clubs ont mis cinq ans à remonter... On n'avait pas de résultat à domicile, et aujourd'hui c'est différent. On est montés tout de suite et on s'est maintenus, ce qui était l'objectif de la saison.»

Sion a gagné sur le terrain et dans les coeurs

Le bilan sportif de ces deux ans est incontestablement positif, d'autant que le maintien a été obtenu avec l'ossature des joueurs ayant obtenu la promotion. Et pour ce qui est du soutien populaire, là aussi, le contrat est plus que rempli. Le FC Sion de Mario Balotelli et Wylan Cyprien avait des attitudes égoïstes qui déplaisaient au peuple valaisan et a fini par être relégué, sur le terrain comme dans les coeurs. Didier Tholot, avec ses valeurs d'humilité et de respect du collectif, a lui dirigé et tenu au quotidien une équipe à laquelle les supporters ont pu s'identifier. «Ça aussi, c'est une fierté. Et c'est aussi un objectif qui m'avait été fixé. Quand tu travailles, tu es récompensé. Et j'aimerais aussi avoir une pensée ce soir pour mon staff, qui s'est énormément investi.»

«Tout brûle très vite ici»

Si tout a bien fonctionné depuis l'arrivée de Didier Tholot à l'été 2023, et que les deux objectifs ont été successivement atteints, le technicien a tout de même été pris pour cible cette saison, notamment par son président via la voie médiatique. En a-t-il souffert? Et en a-t-il été surpris, même s'il connaît la maison mieux que personne? Il prend le temps avant de répondre. «C'est Sion. Voilà. Si je dois résumer la situation, je réponds ainsi: c'est Sion. Il y a un président passionné, un club passionné. Tout brûle très vite ici, tout le monde est habitué. Je pense qu'on n'a pas tout fait juste. Je n'ai pas tout fait juste. Le club n'a pas tout fait juste. Il faudra en tirer les enseignements, on doit continuer à construire.» Mais les critiques? «Je les ai vécues d'une façon assez... comment dire? Je ne dirais pas que j'étais tranquille, parce que j'avais très envie que l'on se sauve. Mais je n'ai jamais eu peur pour ma place. A 30 ans, j'aurais eu peur. Mais avoir de l'expérience, ne pas avoir à construire une carrière, ça aide à rester calme. Mais attention: on a fait notre boulot, rien de plus. On n'a pas surperformé. On devait aller chercher le maintien et on l'a fait.»

Un bon entraîneur, c'est quoi?

Où situe-t-il d'ailleurs ce maintien dans sa carrière, lui qui a soulevé la Coupe de Suisse avec Sion? Est-ce la même émotion, à défaut d'être la même joie? «Je dis souvent que ce ne sont pas les résultats qui définissent la qualité d'un entraîneur, mais sa capacité à trouver des solutions quand ça ne va pas. Et je pense qu'on a trouvé ces solutions cette année. On a peut-être été moins beaux, mais plus pragmatiques. Une de mes fiertés, c'est que cette équipe a pu réagir plusieurs fois après avoir été menés. Ca veut dire que ton groupe est là, qu'il vit, qu'il est avec toi.» Le principal, bien sûr, qui donne également la capacité à surmonter les épreuves. «J'ai été atteint par quelques flammes cette année. Mais je suis encore en vie», lâche l'ancien attaquant des Girondins de Bordeaux, sourire en coin. Mais la donne est claire: si le FC Sion veut se séparer de lui, alors ce ne sera pas parce qu'il a démissionné.

Une heure après le match, les fans scandent encore son nom

La conférence de presse est terminée, les journalistes éteignent leurs micros et rangent leurs stylos. Didier Tholot sort de la salle et, pour retourner au vestiaire, passe devant le stade. Des supporters qui fêtent encore le maintien, une heure après le match, l'aperçoivent alors, chantent son nom. S'il devait s'en aller d'ici quelques semaines, ce serait la tête haute, avec le sentiment du devoir accompli, en toute humilité, mais avec la fierté d'avoir atteint les objectifs et réveillé la passion autour du FC Sion.