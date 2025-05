Les fans genevois peuvent déjà se préparer à effectuer plusieurs voyages européens l'été prochain. Et peut-être même à l'automne. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

La question est essentielle: vaut-il mieux terminer deuxième ou troisième de Super League cet été? Si Bâle gagne la Coupe face à Bienne, ce qui est probable sans offenser les valeureux Seelandais, la troisième place assurera à son détenteur une phase de groupes européenne la saison prochaine, en Europa League ou en Conference League, contrairement à la deuxième. Mais terminer deuxième ouvre potentiellement (en petit...) la porte de la Champions League, avec trois tours de qualification à passer tout de même, mais sans garantie d'un automne européen.

Alors, deuxième ou troisième? Sacré dilemme! En tout cas, Servette, c'est officiel depuis ce jeudi, est assuré de terminer à l'une de ces deux positions.

Enzo Crivelli impliqué sur les deux premiers buts genevois

Les Genevois ont facilement et logiquement battu un FC Lugano affolant de faiblesse à la Praille, devant 7831 personnes, dont 36 tifosi venus du Tessin. Un autogoal d'Albian Hajdari à la 8e a mis les Grenat devant, avant un nouveau but contre son camp, signé Keigo Tsunemogo (1-1, 12e). Mais Enzo Crivelli, déjà décisif sur le premier but, a fait parler sa combativité et sa hargne pour offrir le 2-1 à Keyan Varela à la 38e. Le jeune ailier de 19 ans, qui remplaçait poste pour poste Dereck Kutesa, n'a pas tremblé pour redonner l'avantage aux Genevois. 2-1 à la mi-temps!

Sandrine Mauron et Maéva Clémaron honorées après un deuxième tour de cauchemar

Le groupe grenat a d'ailleurs profité de la pause pour honorer trois personnes qui vont quitter Genève cet été: les deux joueuses Maéva Clémaron et Sandrine Mauron, ainsi que l'entraîneur José Barcala, qui va signer au Bayern Munich. Ces trois personnes ont été applaudies par les spectatrices et spectateurs ne s'étant pas rendus à l'une des buvettes et, au moins, leur sortie ne se fait pas dans l'anonymat complet après une deuxième de partie de saison complètement ratée. Le Servette FC Chênois Féminin, qui restait sur un doublé, a tout perdu depuis l'éviction surprise de sa directrice sportive Sandy Maendly peu avant Noël.

Sans son emblématique ancienne joueuse et internationale suisse pour gérer le quotidien et montrer le cap, le SFCCF a chuté en demi-finale de la Coupe de Suisse face à Bâle et en quarts de finale du championnat contre GC, les deux fois aux tirs au but. Un véritable printemps de cauchemar. Il faudra donc reconstruire, sans deux éléments essentiels à mi-terrain, ainsi qu'avec un nouvel entraîneur. Autant dire que le chantier est grand.

Dereck Kutesa entre et marque

Retour à l'actualité du soir et donc au Servette FC masculin et à cette deuxième période, marquée par l'entrée de Dereck Kutesa à l'heure de jeu. L'ailier a effectué un aller-retour express à Athènes, où il s'est engagé avec l'AEK, photos ayant fuité à l'appui, mais il n'a pas fui ses responsabilités ce jeudi en effectuant une entrée dynamique et en marquant, en deux temps, le penalty qui a assuré le succès grenat à la 84e. Lugano ne renonçait cependant pas et il fallait toute la classe de Joël Mall pour permettre aux Genevois de conserver deux buts d'avance... et même d'en prendre trois, le génie bosnien Miroslav Stevanovic y allant de son but en toute fin match, en contre (90e, 4-1).

Un derby lémanique pour finir

Servette terminera le championnat avec un déplacement à Lucerne dimanche, puis la réception du Lausanne-Sport le samedi suivant. Le derby lémanique aura un véritable enjeu européen, quoi qu'il arrive. Une belle manière de faire la fête avant de partir en vacances d'été, pour les joueurs comme pour le public. En étant deuxième ou troisième, quoi qu'il arrive.