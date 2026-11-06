Stéphane Henchoz a tenté de responsabiliser les joueurs du LS, mais l'ont-ils entendu?

Mardi, dans la foulée du départ de Luka Elsner, le directeur sportif Stéphane Henchoz a réuni les joueurs du Lausanne-Sport pour les placer devant leurs responsabilités. A-t-il été entendu? Le LS va-t-il élever le niveau dès samedi au Letzigrund dans un match déjà couperet?

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Si Ludovic Magnin était logiquement au centre de l'attention ce jeudi à la Tuilière pour l'officialisation de son retour à la tête du Lausanne-Sport, les prises de parole de Stéphane Henchoz et de Vincent Steinmann étaient également très attendues.

Les deux hommes ont en effet pris mardi matin la décision de se séparer de Luka Elsner, l'entraîneur qu'ils avaient choisi pour faire progresser le LS au début de l'été. Le fait que le technicien slovène doive s'en aller après douze matches de championnat est un sacré aveu d'échec, y compris pour le directeur sportif et le président du club vaudois, ce qu'ils n'ont pas cherché à cacher.

Non, le problème n'est pas réglé

«Oui, c'est un échec. Chacun doit prendre sa part de responsabilité, à commencer par nous-mêmes, les dirigeants. Le départ de Luka Elsner ne doit permettre à personne, et je dis bien à personne, de considérer que le problème est réglé», a assuré Vincent Steinmann. «Nous comprenons la déception et la frustration de nos supporters. Et nous regardons la situation en face. Elle est critique.»

Le président du Lausanne-Sport a tenu à remercier Luka Elsner pour ce qu'il a apporté au club, ce qui n'était pas anodin tant le Slovène était apprécié en interne, et a souhaité la bienvenue, ou plutôt un bon retour, à Ludovic Magnin, «un entraîneur qui connaît notre club et notre championnat de A à Z». Sa mission est claire: le maintien, et rien d'autre. «Il sera difficile à obtenir, ce sera un combat long et exigeant jusqu’au mois de mai», prévient Vincent Steinmann.

L'objectif du club a donc officiellement changé, passant du top 6 au maintien, confirmant qu'il y aurait bel et bien un «après-1er novembre» et que la défaite mortifiante face à Thoune (4-5 après avoir mené 4-1) avait laissé des traces jusque tout en haut de l'organigramme du Lausanne-Sport. Stéphane Henchoz a d'ailleurs assuré prendre lui aussi sa part de responsabilité. «J'ai parlé aux joueurs mardi, je les ai réunis dans la même salle où nous nous trouvons en ce moment même. Et oui, même si je ne suis pas tout seul à décider, les joueurs qui étaient dans cette salle étaient là parce que j'ai fait en sorte qu'ils soient là. Donc l'autocritique, elle est aussi pour moi», a-t-il expliqué.

«Le bilan est catastrophique»

Qu'a-t-il dit aux joueurs? «La réalité. On a concédé quatre buts en vingt minutes, à la maison, dans un stade quasiment plein avec un public qui nous soutenait. Je leur ai dit que la situation appelait à une remise en question personnelle. Le bilan, qui va au-delà de ce match, est catastrophique avec six points en douze matches. Mais à part le match contre Lugano et celui à Vaduz, on n'a jamais été largués, c'est aussi la vérité.» Le directeur sportif du LS énumère les courtes défaites à Saint-Gall et à Sion, mais aussi celles contre Servette et Lucerne, comme des motifs d'espoir. De même que les quatre buts marqués face à Thoune dimanche dernier, malgré l'humiliation finale.

«Le contingent est celui-là jusqu'au 1er janvier»

«Je pense que le contingent est suffisant pour s’en sortir, mais il faut le montrer sur le terrain», a-t-il enchaîné. Et le mercato? «Le contingent est celui-là jusqu’au 1er janvier», répond-il sans s'étendre. «Ce dont on est convaincus, c'est qu'on peut relancer la dynamique avec Ludo. On doit désormais jouer pour s'en sortir et grappiller des points.»

Dès samedi sur le terrain de Grasshopper, pour chasser ces vilains et très pesants nuages noirs avant les deux semaines de trêve internationale. Car si les joueurs du LS n'ont pas entendu le message du club, alors même toute la positivité et l'énergie de Ludovic Magnin ne suffiront pas.